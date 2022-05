El regreso de Josie a las cocinas de MasterChef siempre nos deja algún momento icónico. En esta décima edición el finalista de MasterChef Celebrity 5 llegó brillando: un pelo dorado y un cinturón a juego lo dejaron claro. Pero no vino de paseo. A Josie le tocó cocinar y demostró su buen hacer con unos huevos benedict de altura. Pero no fue su única tarea. Y es que a Josie "se le caen" los consejos de moda. Y en MasterChef 10 el afortunado que contó con el asesoramiento de Josie fue Luismi.

Una vez que Josie terminó su elaboración, paseó por el plató de MasterChef repartiendo su bruma divina a todo con el que se cruzaba. Hasta que llegó al puesto de cocina de Luismi. El exaspirante se detuvo ante el look del bombero: "Ay, qué estrechos. Esto luego lo cambiamos. Los pantalones tienen que ser más anchos y más altos. El pantalón en 2022 debería ser ancho". Luismi tomó nota de todo y continuó centrado en sacar unos buenos huevos benedict.

Pero este no fue el único acercamiento de la pareja Josie-Luismi. Y es que tras pedirle a Yannick que cantara algo, el estilista se avalanzó sobre el bombero para hacer un porté digno de 'Dirty Dancing'. Luismi, a pesar de la sorpresa, sujetó a Josie, aunque no sin problemas: "Me voy a deslomar", aseguró. A lo que Josie contestó: "Cómo te vas a deslomar con esos brazos". Desde luego que ambos están hechos para dar espectáculo.