En las 9 ediciones previas de MasterChef, se han visto multitud de situaciones: lágrimas, caídas, risas, alegría, momentos reivindicativos, discusiones e incluso algún desplante. Aún así, la décima edición será recordada como la primera en la que los jueces cancelan una prueba. Y es que los aspirantes no supieron desenvolverse con diferentes recetas con huevo y acabaron con la paciencia de Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez.

Los 4 afortunados que empezaron la carrera fueron Josie, Teresa y Luismi. Y la elaboración protagonista fueron los huevos benedict. En esta primera fase, Josie demostró por qué llegó a la gran final de MasterChef Celebrity 5. Al primer intento consiguió preparar unos huevos benedict que a juicio de Jordi estaban "exquisitos". En la mesa de al lado, Teresa tuvo serios problemas con la salsa holandesa y se le cortó en dos ocasiones. Pero si a alguien se le atragantó esta receta, fue a Lusimi. El bombero repitió la elaboración 4 veces y terminó sacando de quicio a los jueces y sus compañeros. "Me está poniendo un poco histérica" , llegó a confesar María Lo.

Tras la quiche, llegó el turno para el suflé de queso emmental. Y con ello, el protagonismo para Patricia, Julia y María Lo. El tercer equipo confiaba en que la gaditana recortara tiempo e hiciera un suflé en pocos minutos. Pero no fue así. Mientras que Patricia elaboró el plato rápido y con un resultado espectacular, Julia y María Lo no dieron con la tecla . Pero en el caso de la aspirante que portaba el pin, entró en un bucle de negatividad y nervios que le llevaron a repetir el suflé en ¡¡6 ocasiones!!. Mientras que los otros dos equipos ya estaban con la última receta, María Lo seguía con muchos problemas con el suflé. Terminó llorando y siendo consolada por todos sus compañeros. ¡Cualquiera puede tener un mal día!

La rapidez de Josie con el primer plato, le otorgó a Jokin una ventaja de tiempo . El aspirante vasco fue el primero en comenzar con la quiche y aunque no trabajó excesivamente veloz, consiguió el aprobado de los jueces. El equipo de Josie, Jokin, Patricia y David, seguía en cabeza. En el segundo equipo, Claudia voló para hacer una quiche también a la primera. En el caso de Yannick, miembro del tercer equipo, preparó una espectacular quiche, la mejor de todas, pero el retraso acumulado por Luismi con los huevos benedict lastró al belga, que terminó el último, aunque recuperó algo de tiempo.

El flan trajo el desastre absoluto

Las dificultades de las recetas anteriores fueron un juego de niños comparadas con los problemas para hacer el flan. David llegó el primero a esta última estación. Pero el caos dominó su cocina, e incluso, fruto de los nervios, se le olvidaron los huevos en su primer intento para hacer este postre. Adrían fue el segundo en arrancar, pero tras varios intentos no conseguía darle cuerpo al flan, que siempre se le deshacía al sacarlo del horno. Por su parte, Verónica empezó la última de los 3 y parecía que iba a remontar todo el tiempo perdido por Luismi y María Lo. Pero tampoco tuvo suerte y no consiguió en sus dos intentos dar con el flan perfecto.

En este punto, y tras varias horas de cocinado, los jueces tomaron la decisión inédita: la prueba quedaba cancelada. Y es que Samantha, Jordi y Pepe no podían creer la multitud de fallos y la reiteración de los mismos en todas las elaboraciones. "No habéis sabido hacer un triste caramelo. Y os recuerdo que esto es MasterChef". Con todo ello, el jurado decidió que no había ningún equipo ganador, pero fueron más allá: Luismi, Adrián, David y María Lo llegarían a la prueba de exteriores con delantales negros. Tendrían que trabajar más aún para deshacerse de ellos.

Lo único que los jueces pudieron destacar fue el suflé de Patricia y la quiche de Yannick. Ambos aspirantes fueron nombrados como los mejores de la prueba. El recorrido de los candidatos en MasterChef tiene muchos altibajos pero hoy han aprendido una lección básica: para llegar a hacer cocina de vanguardia, hay que dominar la cocina tradicional.