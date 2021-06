Josie revoluciona las cocinas de MasterChef 9 y las redes sociales

Desde su participación en MasterChef Celebrity 5, cada regreso de Josie a nuestras cocinas nos deja momentos únicos, llenos de diversión y espontaneidad. Y en el último programa de la novena edición así se confirmó. Josie deslumbró desde su entrada con un espectacular kokoshnik, el velo tradicional ruso, característico de las altas esferas. Los jueces cayeron rendidos ante el asombroso vestuario de Josie. Obviamente, el color blanco del velo pegaba a la perfección con la chaquetilla, porque nadie casa mejor moda y cocina que Josie.

Lo que no esperó nuestro invitado fue quedar sorprendido con el vestido de Ofelia. La gallega entró a plató con una pieza asimétrica negra que enamoró a Josie: “Pero bueno, qué fuerte como queda la asimetría con el delantal. No me lo había planteado”. Si pensáis que Josie sólo viene a MasterChef a ver las elaboraciones de los aspirantes, estáis muy equivocados. Los estilismos siempre son importantes.

“ "Pero bueno qué fuerte cómo queda las simetría con el delantal, es que ni me lo había planteado" @JosieTwitteando https://t.co/eeyJSoQXpo #MasterChef pic.twitter.com/wLiybmdHXB“ — MasterChef (@MasterChef_es) June 1, 2021

Tras rociar a los aspirantes con su bruma divina, Josie se centró en los platos de cada uno. Y tras su visita al puesto de cocina de Meri, Fran y José, les dio un consejo que bien vale para esta época veraniega: “Hay que ser exigente. Si he venido a saltarme la operación bikini que sea con un platazo”, sentenció el estilista. No podemos estar más de acuerdo con él. Si uno rompe la dieta, que al menos merezca la pena.

“ "Pero tiene que ser exigente, ¿no? Porque ya que me voy a saltar la operación bikini tiene que ser un plátano" @JosieTwitteando https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/hy5Of0zx8F“ — MasterChef (@MasterChef_es) June 1, 2021

Con la prueba a punto de terminar, y antes de su despedida, Josie quiso dejar claro que, contra todo pronóstico, para él el más guapo no era José. A pesar de que al cardiólogo se le ha colgado la etiqueta del “guapo de la edición”, nuestro invitado discrepó: “El más guapo es Pepe. Si tuviera que hacer un look para una revista masculina, mi casting serías tú. Te pondría un esmokin y te descargaría el pelo”. Y claro, Pepe no pudo estar más de acuerdo: “Josie es un tío con criterio, que sabe de belleza y moda”. Quizás Josie sea el director de estilismo del próximo videoclip del aspirante. ¡¿Quién sabe?!