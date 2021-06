“No entiendo. Estoy completamente bloqueada. Fallar haciendo una mousse de chocolate me sienta muy mal. Es un plato que hago en casa, lo sé hacer”. Así se expresaba Amelicious en la prueba de eliminación, mientras los nervios y un bloqueo mental le hicieron atascarse con la mousse de chocolate. En la prueba de expulsión dedicada al chocolate, los aspirantes compitieron entre ellos en dos grupos, donde los dos más lentos en hacer las tres elaboraciones con chocolate requeridas se jugarían la expulsión en un duelo final.

Y contra todo pronóstico Amelicious falló en algo que tiene muy controlado. Incluso Pepe Rodríguez se sorprendió: “Si me dices que ella sería una de las más lentas, no me lo hubiera creído”. La aspirante catalana arrancó con buen pie y fue la primera en terminar el glaseado. Pero a partir de ahí, llegaron los problemas. Un exceso de clara haciendo su primera mousse le impidió pasar a la última elaboración: “Le falta textura”, le dijeron Jordi Cruz y el maestro chocolatero David Pallás. Con un bloqueo mental y los nervios atenazando a Amelicious, sus compañeros desde la galería trataron de animarla.

Y aunque superó la mousse al segundo intento, José y Jiaping terminaron la última elaboración antes que ella y Amelicious quedó la última, lo que hacía que tuviera que enfrentarse al más lento del otro grupo, Pepe. La aspirante catalana no daba crédito tras haber fallado con una elaboración que tiene más que controlada.