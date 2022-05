Casi sin darnos cuenta, nos acercamos al ecuador de MasterChef 10. Los concursantes han demostrado en los últimos programas un altísimo nivel en los fogones, dejándonos numerosas recetas para chuparse los dedos. Pero, por mucha pena que nos dé, tenemos que ir diciendo adiós a los aspirantes en nuestro camino a la gran final. La última persona en despedirse de MasterChef ha sido Eva, una expulsión que ha roto la primera pareja de esta edición. Te contamos quiénes continúan en el concurso.

Adrián Pocos concursantes han empezado más a lo grande su participación en MasterChef: Adrián pidió matrimonio a su novia en el primer programa, justo después de que le pusieran el delantal blanco. Ya en aquel momento contó que había perdido a su padre en un accidente de moto y en el último programa se abrió para explicar su paso por la cárcel, donde ingresó tras una pelea en un bar. Adrián desvela en MasterChef su terrible pasado "Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida", confesaba a Julia en referencia a su paso por las cocinas de MasterChef. Y es que el vasco se está luciendo en los fogones: su plato con Verónica fue el mejor de la primera prueba del quinto programa, que continuó con un excelente trabajo del equipo que capitaneaba.

Claudia Claudia no tiene pelos en la lengua y ya lo ha demostrado en varias ocasiones. Comenzó su andadura presumiendo de las múltiples operaciones de estética por las que ha pasado, continuó confesando que le gustaba Pepe Rodríguez y acabó protagonizando una bronca con Verónica en plena prueba por equipos. "Si todo lo que pienso lo suelto… Bueno, MasterChef se derrumba", llegó a afirmar Claudia. De carácter fuerte, sí ha demostrado tener afinidad con María Lo, Teresa, Claudia y Yannick, las Spice Girls de MasterChef 10. MasterChef | Bronca "por envidia": ¿Quién tiene razón? ¿Verónica o Claudia?

David No ha sido hasta el programa 5 que David ha tenido que jugarse la continuidad en la prueba de eliminación, que había logrado evitar hasta el momento. El aspirante decidió enfrentarse al veredicto de los jueces sin hacer uso de su pin de la inmunidad. Los jueces valoraron positivamente el plato de David, con una dura historia de superación a sus espaldas. "Mi padre por desgracia tiene un cáncer ahora, que no tiene solución, pero bueno. El tiempo que quede lo voy a aprovechar. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano por que esté orgulloso de mí. Si él no se rinde, yo tampoco", aseguraba el concursante. 03.23 min David se emociona en su primera prueba de eliminación

Jokin Final amargo del último programa para Jokin. Lo comenzaba, eso sí, de la mejor forma: confirmando con un beso su relación con Eva, con las Fallas de Valencia como telón de fondo… y Luismi como poeta. Sin embargo, el amor del gestor financiero y la pediatra sufrió un duro revés en la prueba de eliminación: Eva se convirtió en la expulsada para horror de ambos. "Yo voy a intentar ganar por ti este programa. Espero que me esperes fuera, porque yo sabes que te quiero mucho", le dijo él. ¡Viva el amor! Jokin y Eva confirman su relación en MasterChef 10

Julia "Me gusta todo lo que se hace en un restaurante y en los últimos años me he centrado más en los vinos. Quiero ser la mejor sumiller y para eso tengo que ser un poco chef", aseguraba Julia en la última prueba del casting de MasterChef. Ya van cinco programas y esta experta en vinos continúa en el concurso, en el que ha podido conocer a Joan Manuel Serrat y enseñarle un tatuaje muy especial. "Mi Kuerpo será Kamino", dice este, un verso de "Mediterráneo". MasterChef 10 | ¿Por qué se tatuó Julia una frase de Serrat en la espalda?

Luismi ¡La de momentazos que ha protagonizado Luismi! Le hemos visto hacer twerking en el casting, esparcir azúcar sobre las cocinas para hacer cuentas, superar (o empeorar) el "León come gamba"… Y eso por no hablar de las perlas que salen por su boca. ¿Una de ellas? "No tengo tatuajes. Un Ferrari no lleva pegatinas". Aunque ha competido un par de veces en la prueba de expulsión, Luismi ha conseguido superar todos los retos hasta el momento. MasterChef | Luismi y Bibiana, portada de su primera 'revista hot'

María Lo Todos los ojos se pusieron sobre María Lo al principio del programa cuando tanto ella como Teresa entraron a MasterChef. Ambas han demostrado en que, aunque fueran novias en el pasado, el tiempo cura todas las heridas. Reencontrándose años después de su ruptura, ahora se llevan a las mil maravillas: "Somos lesbianas y modernas y nos ayudamos entre todas, que somos un grupo muy pequeño y nos tenemos que ayudar". María Lo ha demostrado su nivel en más de una ocasión, aunque también ha recibido alguna regañina. "Habéis pecado de 'sobraditas'", llegó a decirles Jordi Cruz a María Lo y Verónica. El alegato de María Lo: "Somos lesbianas, modernas y nos ayudamos entre nosotras

Patricia Fue una de las protagonistas de la primera bronca de MasterChef 10. Tanto ella como Luismi, Eva, Teresa, Iván, Julia y Giraldo se jugaban la expulsión, algo que achacaban a la actitud de Giraldo en la prueba por equipos. Patricia al final se salvó de competir en la prueba de eliminación, en la que no ha vuelto a competir desde aquel segundo programa. MasterChef I Patricia, la aspirante que dice ser vampiresa y ama Corea

Teresa Teresa descubrió su amor por la cocina gracias a una antigua novia… ¡ni más ni menos que María Lo! Salieron juntas hace tiempo y se han reencontrado en MasterChef, donde han forjado una bonita amistad. De hecho, forman parte del mismo grupito, las 'Spice Girls', en el que también se encuentran Claudia, Patricia y Yannick. ¿Quiénes son las Spice Girls de MasterChef 10?

Verónica Se quedó con la espinita clavada cuando no consiguió superar el casting de la última edición de MasterChef y esta vez ha llegado dispuesta a demostrar todo lo que vale. De momento lo está consiguiendo, como demuestra su pin de inmunidad, que tienen ella, María Lo y David. Pese a que sus platos suelen brillar, su actitud confiada también ha causado desacuerdos con otros aspirantes e incluso críticas por parte de los jueces. MasterChef 10 | ¿Por qué destaca Verónica y qué consecuencias tiene?