Pasan los programas y María Lo y Teresa siguen demostrando su buen rollo a pesar de ser expareja. Esa confianza generada en el pasado les sirve para apoyarse una a otra dentro de MasterChef 10 y entre ellas son una gran ayuda. Y al comienzo del cuarto programa de la décima edición volvió a quedar en evidencia. Y es que María Lo cumplía su segundo aniversario con su novia Pati y gracias a la ayuda de Teresa le pudo enviar un ramo de flores.

Antes del cocinado, Samantha le preguntó a María Lo por esa fecha tan especial. "Hoy hago con años con Pati y es la primera vez que llego a dos años con alguien". Lo que no nos esperábamos era la confesión de Teresa: "Es que se lo he tenido que recordar yo". Las dos empezaron a reírse. Pero no se quedó aquí. La aspirante madrileña además afirmó que "mi novia Magda le va a mandar flores a la novia de María Lo". Samantha celebraba tan sana relación: "Qué buen rollo. Así me gusta, que todo fluya". Eso sí, la gaditana aseguró que el texto que acompañaba a las flores lo había escrito ella.

En este momento llegó la reivindicación de María Lo: "Somos lesbianas y modernas y nos ayudamos entre todas, que somos un grupo muy pequeño y nos tenemos que ayudar". Los gestos de complicidad entre ambas se sucedieron durante todo el programa y en la prueba de eliminación, al salvarse María Lo, Teresa le mandó un mensaje de ánimo: "Eres una crack".