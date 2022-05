EN DIRECTO EL PROGRAMA 4 DE MASTERCHEF 10

El error de Paula y Julia que podría condenarlas a la expulsión ¡Empieza la prueba! Desde la galería, los aspirantes se dan cuenta del error de Paula y Julia, que han elegido el solomillo de cerdo como ingrediente principal de su plato en vez de ternera para hacer un roast beef. A pesar de los ánimos de Jokin, Eva parece que va un poco retrasada respecto a sus compañeras. Su relación no la aprueban la mayoría de los aspirantes, que piensan que ella podría estar aprovechándose de él. "Me encanta verla cocinar", dice Pepe, pero ¿a quién se refiere? ¡María Lo! Parece que en esta ocasión no va a necesitar usar el pin de la inmunidad.

La harina, la protagonista de la prueba de expulsión Los aspirantes entran en cocinas para enfrentarse al reto que decidirá quién abandona el programa. Para sorpresa de sus compañeros, que lo ven como el eslabón más débil, Luismi fue el mejor de la prueba de exteriores, y es uno de los salvados. Junto a sus compañeros, sube a la galería para disfrutar de la prueba de expulsión desde la tranquilidad. María Lo, Verónica, Paula, Eva, Julia o Teresa, una de ellas será la próxima expulsada. La protagonista de este reto será la harina. Para superarlo, los aspirantes tendrás que elaborar un plato básico de la cocina inglesa: Yorkshire pudding. MasterChef | Bronca "por envidia": ¿Quién tiene razón? ¿Verónica o Claudia? RTVE.es Belén López, finalista de MasterChef Celebrity 6, entra las cocinas para acompañarles durante la prueba. ¡No solo eso! La actriz se atreve a sumarse al reto. Para ello tendrán 90 minutos. ¿Lo conseguirán? A pesar de que María Lo y Verónica tienen el pin de la inmunidad, deciden no utilizarlo, al menos, de momento.

¡El veredicto de la prueba de exteriores será individual! Llega la hora de las valoraciones. Jordi es el primero en dirigirse a los aspirantes para lanzar una pillita a dos de ellas: María Lo y Verónica: "Habéis pecado de 'sobraditas'". Al principio, parecen no estar de acuerdo con tal acusación, pero lo cierto es que María Lo ha empezado la prueba corriegiendo al chef, hasta que él mismo le ha parado los pies. "No tenías el control ni siquiera de tu plato y te permitías tomar decisiones y corregir a otros", apunta Pepe. Igual que su compañera Verónica. "Para morir de ego, no hace falta parecer egocéntrica, porque no te permites fracasar, no te permites no saber. Sigues mandando incluso cuando no tienes la información", señalan los jueces. Dado que los dos menús han salido adelante, los jueces deciden valorar individualmente a cada aspirante. Adrián, Yannick, Luismi, Claudia, Patricia, Jokin y David son los ganadores del reto, mientras que el resto de sus compañeros irán a la prueba de expulsión. Además, Luismi ha sido nombrado mejor aspirante de la prueba.

Joan Manuel Serrat se mete en las cocinas de MasterChef Todo se les olvida cuando entra en cocinas el gran Joan Manuel Serrat para sorprender a los aspirantes. El músico se atreve a meterse en las cocinas para echar una mano a los aspirantes. ¿Se animaría a participar en la edición Celebrity? "No, porque sería un abuso", dice. Patricia es su fan número uno y le pide que cante para su equipo. ¿Cómo negarse? Serrat entona "Mediterráneo" para deleite de los aspirantes. Él es uno de los comensales que degustará las elaboraciones de los equipos. MasterChef 10 | ¿Por qué se tatuó Julia una frase de Serrat en la espalda? RTVE.es

Yannick y Claudia contra Verónica: "Siempre quiere brillar" Los aspirantes se entienden como pueden con sus respestivos capitanes. Jan Hendrik le tiene que parar los pies a María Lo, que se comporta como si fuera ella la capitana. Mientras, en el equipo azul, Luismi inteneta comunicarse con Basem Alarwartany, que le ha elegido como su mano derecha. A mitad del cocinado, los jueces sacan a los chefs de sus cocinas, dejando a los aspirantes completamente solos. ¿Sabrán arreglárselas? Los primeros rifirrafes empiezan a aflorar. Verónica asume sutilmente el mando, aunque no haya recaído en ella la responsabilidad de ser capitana, y supervisa el trabajo de Yannick. Las órdenes no le sientan nada bien al aspirante. "No te metas siempre en todo, ¿me meto yo en tus tareas?", le dice a su compañera. "Siempre quiere brillar ella", añade Claudia, que tampoco soporta verla mandar. Finalmente, esto acaba afectando a Verónica, que se rompe: "Creo que no aceptan cuando yo digo algo porque les da rabia que yo haya estado bien posicionada estos últimos programas. A mí esto me ha pasado desde que era pequeña. Les molesta tu éxito".

Un menú libanés y otro sudafricano: así será la prueba de exteriores El programa celebra en la prueba de exteriores el 50 aniversario de la ONG Médicos sin Fronteras. Para ello, cuentan con la visita de dos grandes genios de la cocina: Jan Hendrik van der Westhuizen y Basem Alarwartany. Cada uno de ellos trae un menú, uno libanés y otro sudafricano. En este reto, serán los chefs quienes lideren cada equipo, y lo harán en su idioma natal. ¿Lograrán entenderse con los aspirantes? En el equipo azul, capitaneado por Basem Alarwartany, estarán Verónica, Luismi, Eva, Yannick, Claudia y Adrián. Mientras que el equipo rojo, capitaneado por Jan Hendrik, lo forman María Lo, Teresa, Julia, Patricia, David y Jokin.

Iván, expulsado de MasterChef 10 en la primera prueba Primero, las buenas noticias. El primer pin de la inmunidad es para Verónica y el segundo para María Lo, que igual que su plato, se lo dedica a su chica. Y el tercero es para... ¡David! Entre Claudia, Iván y Jokin está el primer expulsado de la noche, que tendrá que colgar su delantal. Y el aspirante que peor plato ha presentado es.... ¡Iván! "Hay que asumir la derrota, me pierdo esta experiencia. Ha sido un orgullo estar dentro de la décima edición. Creo que no he dado lo mejor de mí, pero son cosas que pasan", lamenta. Luismi no puede evitar romper a llorar al despedirse de su compañero. MasterChef | ¡Expulsado sorpresa en la primera prueba! RTVE.es

Exaspirantes de MasterChef Junior, los comensales sorpresa A los aspirantes les espera una cata muy exigente. Exaspirantes de MasterChef Junior entrar en las cocinas para valorar sus elaboraciones. María Lo es la primera en enfrentarse a los jueces con un plato dedicado a su novia, con la que hoy cumple dos años. Unos raviolis rellenos de rape y rabo de toro que, además, llevan espirulina, y que gusta entre los comensales. David se lleva los halagos de los jueces. "Te falta saber colocar con un poco más de gracia y estética los elementos de tu plato", reconoce Samantha. Sin embargo, Jokin se va decepcionado, ya que no ha conseguido superar la prueba. ¿Será él el próximo expulsado? Patricia, que se ha tirado toda la prueba pidiendo ajo y cebolla, no termina de convencer a los jueces con su plato. "Deja de llorar y ponte a cocinar", le dice Samantha. ¿Qué opinan los exaspirantes de MasterChef Junior del plato de Claudia? "Lo siento, pero no está nada bueno", le suelta sin ningún tipo de filtro Albert. Luismi fue el que más se arriesgó eligiendo las hormigas como ingrediente extra. "Podría haber sido terrorífico y está en un aprobadito, te sales de la quema por haber puesto un poco de sentido común al final". Albert se postula como futuro juez de MasterChef RTVE.es Teresa conquista a los jueces con su plato, pero sobre todo, a Albert. "El rape me ha hecho feliz", reconoce. También Verónica. "Está todo tan delicado, tan bien puesto, que parecería un plato de alta cocina de un buen restaurante", confiesa Pepe. En cambio, Iván, sale mal parado en las valoraciones. "No se puede hacer peor, no se puede gestionar uno tan mal", le reprocha Jordi. Alexia, incluso, tiene que escupìr el bocado en la servilleta. Por el mismo camino que su compañero va Julia. "Es un plato fallido, malo", le dicen los jueces. Adrián aprueba el reto, pero tanto Jordi como Pepe y Samantha le piden más. 03.01 min Verónica triunfa con su plato frente los jueces Paula puede ser una de las candidatas a llevarse el pin de la inmunidad, aunque su brownie se le haya quedado un poco seco. Su compañera Eva, aunque el plato era parecido, no consigue superar el reto. Yannick, a pesar de ser un experto en postres, no destaca con su plato esta vez.

Luismi y las hormigas, ¿acierto o error? Los aspirantes entran indecisos en el supermercado. No conocen los ingredientes que tienen que utilizar y eso podría acabar en desastre. Luismi se lleva las hormigas. "Lo sabía", asegura Pepe Rodríguez. El aspirante explica qué le ha llevado a tomar la decisión: "Desde pequeño siempre he jugado con ellas, tenía hormigueros y las alimentaba". No pinta demasiado bien su plato. "Es un poco caótico. Entiendo que puedas tener tu argumento, pero tienes que pensar en el comensal, en la persona que va a degustar esto", le aconseja el chef Mateu Casañas. María Lo y Teresa han escogido el mismo, la espirulina, ¿casualidad? "La tía tiene un potencial brutal. El día que se lo crea, esta persona brilla", asegura María Lo sobre su exnovia. Algunos aspirantes han apostado por elaborar un plato salado, pero hay quienes quieren sorprender a los jueces con un postre, como Eva, Paula y Yannick. 03.08 min Maria Lo: "Somos lesbianas modernas, nos tenemos que ayudar"

Primer plato fuerte: ¡habrá expulsado! Para motivar a los aspirantes, Jordi, Pepe y Samantha tienen una sorpresa para ellos, mejor dicho, tres sorpresas: ¡el pin de la inmunidad! Serán para los tres mejores. Además, hay una novedad. Serán los concursantes quienes decidan cuándo usarlo: antes, durante o después del cocinado. Pero las buenas noticias, en este caso, no vienen solas. Quien presente el peor plato, será expulsado de las cocinas de MasterChef.

Oriol Castro y Mateu Casañas visitan MasterChef Se han llevado una buena sorpresa al descubrir qué había debajo de esas cajas misteriosas, muchos alimentos con poca relación entre ellos, al menos, eso es lo que opinan los aspirantes. Huevos, coco, alcachofa, plátano, tomate, etc. En total nueve alimentos que de sobra conocemos y que, además, han sido homenajeados en el programa. Pero para superar este reto tendrán que incluir un décimo. En el supermercado les esperan una gran variedad de ingredientes conocimos como Novel Foods, alimentos que no tienen un historial significativo de consumo en Europa. Tendrán que elegir uno de esos alimentos del futuro y cocinarlo junto a otros seis de los ingredientes de la caja misteriosa para completar al homenaje a los 10 años de MasterChef. Oriol Castro y Mateu Casañas, ambos chefs del restaurante Disfrutar (3 Soles Repsol), visitan el programa esta noche. Para demostrar que el reto es viable, nos traen una original versión del clásico plato mar y montaña, que incluye polvo de frambuesa. Los aspirantes se quedan alucinados. "Es una obra de arte", reconoce Julia. Es una prueba complicada y los jueces esperan que todos se esfuercen al máximo.