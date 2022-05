El cuarto programa de MasterChef 10 comenzaba con una buena noticia: este año, iban a ser tres los aspirantes que ganaran el codiciado pin de la inmunidad. Además, como novedad, en esta edición los jueces han anunciado que el pin podría usarse tanto al conocer en qué consistiría una prueba, como durante el cocinado o al terminarlo. Eso sí, si decidían presentar el plato ante los jueces, corrían el riesgo de ser eliminados. Los aspirantes han reaccionado con emoción a esta noticia porque no solo tenían más posibilidades de ganar el pin, sino también se ampliaba el abanico de opciones para usarlo.

Expulsado fulminante en la primera prueba de MasterChef

Sin embargo, esta buenísima noticia no ha venido sola. Acto seguido, los jueces han comunicado que, a cambio, el aspirante que ejecutara un peor plato en este primer reto de la noche resultaría expulsado. En una prueba que ha consistido en cocinar con cinco ingredientes míticos de MasterChef más un ingrediente de libre elección en el supermercado, Jokin, Claudia e Iván se han quedado en la cuerda floja. “Había mucho en juego en este reto y no habéis estado a la altura, pero uno de vosotros ha hecho el peor plato”, ha señalado Pepe. Y ese peor plato ha sido el de Iván. El aspirante ha preparado un mar y montaña con rape y rabo de toro. En la cata, Iván ha reconocido que el plato no le había salido como le habría gustado. Por ejemplo, no ha logrado ligar la salsa de chocolate y no ha podido integrar todas las elaboraciones correctamente.