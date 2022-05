No es la primera vez que saltan las chispas entre los aspirantes de MasterChef durante los exteriores. Coordinarse es una tarea complicada y más si cabe cuando el capitán del equipo es un chef reputado que da las órdenes en otro idioma. Como hemos comprobado en el programa, Claudia y Verónica no tienen demasiado feeling. Sus personalidades chocan bastante y así ha ocurrido en la prueba de exterior. Ambas han cocinado en el mismo equipo, el equipo azul, y poco después de empezar a cocinar ya han tenido una pequeña discusión en la que también se ha visto involucrado Yannick. Escasos minutos después, Paula le ha pedido opinión a Verónica acerca de qué mantequilla clarificada usar. Verónica ha respondido mientras retiraba un bol de la encimera. “Es que me pone muy nerviosa Verónica, está en todo”, ha comentado Claudia después de que Verónica dijera que ya no necesitaban el bol porque la mantequilla ya estaba derretida. “Sinceramente creo que no aceptan cuando yo digo algo porque les da rabia que yo haya estado bien posicionada en estos últimos programas”, ha señalado Verónica. “A mí esto me ha pasado desde que era pequeña; les molesta tu éxito”.

Mientras que Claudia ha logrado salvarse de cocina en la prueba de eliminación, los jueces no han quedado contentos con el trabajo que ha realizado Verónica, por lo que la aspirante debía luchar por su permanencia en el programa en la prueba de eliminación. Cuando Jordi le ha preguntado si consideraba que merecía el delantal negro, Verónica ha indicado que para ella “no era de la seis peores de la prueba”. Además, Verónica ha añadido que siente la obligación de avisar a un compañero si detecta que está cometiendo un fallo. “A mí me encanta que me corrijan si estoy haciendo algo mal”, ha destacado.

04.55 min El rifirrafe de Verónica y Claudia: "Les molesta tu éxito"

La cosa no ha quedado ahí. Pepe le ha preguntado a Verónica si eso tenía que ver con que sus compañeros la vieran con un poco más de nivel. “Me ha pasado siempre”, ha señalado. “La envidia es un problema muy grande, sobre todo para el que la tiene”, ha sentenciado. Las caras de Claudia y Patricia eran un poema. “Mucha gente cree que me ha venido todo dado, pero lo he hecho yo y es lo que me ha traído hasta aquí”.