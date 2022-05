Hace tan solo unos días, Yannick nos sorprendía en MasterChef 10 con la confesión de que, cuando era más joven, había recibido comentarios despectivos por culpa de su timbre de voz. Lo contaba justo en un día en que estaba afónico y no había nada de ese timbre agudo tan caracteristico de Yannick. “Muchas veces me decían ‘tienes voz de chica, ‘¿eres chico o chica?”, explicaba el belga. Sin embargo, Yannick salió reforzado de todas esas situaciones incómodas y muy injustas y ha hecho precisamente de su voz una herramienta de trabajo. Le encanta cantar en fiestas para niños y también en eventos dirigidos a personas mayores.

No obstante, en el programa Yannick ha vuelto a sorprendernos. Hemos descubierto que acumula tres personalidades en un mismo cuerpo. “Yannick, ¿quién ha venido a cocinar hoy?”, le ha preguntado Jordi. “Pues hoy ha venido Yannick de momento”, ha respondido el belga. A continuación nos ha contado que tiene tres nombres: Yannick -con el que le conocíamos hasta el momento-, Diane (en homenaje a su abuela) y Héctor (en referencia a su abuelo). ¡Esta sí que no la hemos visto venir!

Yannick ha matizado que saca a Héctor cuando se enfada y la evidencia más clara de que Yannick saca a Héctor a pasear es el cambio en su timbre de voz, que se torna mucho más grave. Cuando está en modo “bandera gay total”, destaca que es más Dianne. “Cuando veo que no funcionan las cosas como yo las tengo en mente, Héctor empieza a salir poco a poco, pero Yannick es fuerte e intento que Héctor se quede lejos”, ha señalado después.

Un resultado bueno pero mejorable

Sin embargo, Héctor ha estado a punto de salir en el primer reto del cuarto programa de MasterChef. El bizcocho genovés que ha preparado con almíbar de coco y coulis de tomate amarillo no ha resultado del agrado de los jueces y de los jóvenes comensales que han catado el plato. “Mala pinta no tiene, pero el tomate con un postre no pega”, comentaban los aspirantes de MasterChef Junior. “Malo no está, bueno tampoco. Está un poco seco el conjunto”, ha resaltado Jordi. Pese a que el resultado de este reto no ha sido tan bueno como Yannick esperaba, ojalá que Héctor no salga mucho, porque nosotros estamos encantados con la personalidad y el carácter de Yannick.