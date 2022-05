En la séptima edición de MasterChef Junior ya nos dejó momentos divertidos a la par que inolvidables. Y es que Albert tiene una gracia, un descaro y un desparpajo poco habitual en un niño de su edad. En esta ocasión llegaba a MasterChef 10 junto a varios compañeros junior para hacer de comensales en la primera prueba. Y no era una prueba cualquiera. Los aspirantes se jugaban, por un lado, tres pines de la inmunidad, y por otro, una expulsión.

A su llegada confesó que volver a MasterChef le impacta: "Ver que estoy en la televisión es una sensación increíble. Me hace muchísima ilusión". Además las cuentas las tiene claras para volver como aspirante: "Me quedan 6 años para presentarme a la edición de adultos". Y como no podía ser de otra manera, Albert sacó todo su repertorio a la hora de valorar los platos. ¡Está más que preparado para ser juez de MasterChef! El plato de Jokin no le gustó demasiado pero aseugró que "el chip estaba muy bueno". No tuvo tan buenas palabras para la elaboración de Claudia: "Honestamente, el rape está durísimo. Te doy un 3". El que sí le encantó fue el plato de María Lo: "Al saber que la pasta era fresca, pasas del 8,5 al 9,5".