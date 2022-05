MasterChef 10 puso rumbo a Baqueira Beret para vivir el primer cocinado esquimal de la historia del programa. Desde luego era una prueba de exteriores inolvidable, en un emplazamiento único. Pero no fue el único motivo por el que el cocinado por equipos sería inolvidable, y es que la capitanía de Paula se recordará durante mucho tiempo como una de las más dramáticas y desorganizadas. Analizamos los motivos.

A Jokin le tocó una de las tareas más monótonas: la limpieza del salmón. Nadie podía pensar que este producto acabaría siendo un claro ejemplo de la dramática capitanía. El primer error vino con las manzanas. Siguiendo las instrucciones de Paula, Luismi asó las manzanas junto a las berenjenas. Pero fue Pepe Rodríguez quien vino a hacerles ver el fallo. "Había que saltearlas con azúcar y mantequilla, no asarlas . Si después de asadas, las salteas con azúcar y mantequilla, se te harán puré". A partir de aquí, Paula tuvo muchas dudas sobre qué hacer con las manzanas. ¿Era mejor ir adelante con el puré o intentar caramelizar? El segundo de los errores vino con la nata. Y es que la capitana del equipo rojo pensaba que la nata no había que utilizarla en el postre. Por suerte, Yannick si se percató de la importancia de la nata.

"Se me ha caído el salmón"

En este punto, Jokin intentó juntar al equipo cinco minutos para organizar de nuevo las tareas y avanzar en el cocinado. Pero ya era demasiado tarde. Y por si todo esto no fuera suficiente, llegó el momento clave que certificó el dramático cocinado del equipo rojo. A Paula se le cayó el salmón ya limpio y cortado a la nieve. "Soy supertorpe, todo me pasa a mí", afirmó entre risas Paula. A los compañeros no les hizo mucha gracia que su capitana no demostrara la seriedad necesaria.

03.03 min Luismi se vuelve loco y tira todo a la basura

Ante la atenta mirada de Pepe Rodríguez, Paula quiso limpiar el salmón y continuar el trabajo, pero el chef y jurado de MasterChef detuvo la iniciativa: "Esto va de salud e higiene. Hemos pisado esa nieve. Yo no doy ese salmón". Y bajo estas instrucciones, Luismi tiró el salmón sucio a la basura para empezar una nueva tanda. Y no fue lo único que se desperdició. La morcilla se les quemó y el bombero también tiró esa elaboración asegurado que "no le podemos dar ceniza a los comensales, prefiero que no coman a que coman esto".