Eva y Jokin, ¿amor o estrategia en MasterChef 10?

En el segundo programa pudimos ver a un Jokin muy nervioso por la posible salida de Eva de las cocinas de MasterChef 10. Eso nos llevó a sospechar que posiblemente al aspirante le gustaba la candidata valenciana. Pero claro, recordemos que en esa misma emisión se hablaba de un posible romance de la doctora con el bombero. Luismi no sabía que decir y acabó explicando que es que él se lleva fenomenal con todas las chicas en general y, en especial, le encanta lo explosiva que es Patricia. Así que por ese lado, Eva ya no estaría entre las personas a la que Luismi quiere entregar su corazoncito.

¿Y qué pasa con Jokin? Pues que en pleno cocinado del primer reto de la noche Eva le contaba Samantha y Silvia Abril que le encantaría cocinar su versión del “Pa’ merengue yo” de Teresa con Jokin. Antes Samantha le había explicado que Teresa cocinó este postre con todo su amor junto a su pareja que también era doctor como ella. “Jokin sabe mucho de cocina y nos estamos conociendo”, comentaba Eva. “¿Te encantaría que subiera el soufflé con Jokin?”, le lanzaba Silvia Abril sin cortarse. Samantha acabó llamando al aspirante para que se defendiera y explicara su versión de los hechos. Eva se puso súper roja y le explicó a Samantha que estaban en fase de “ligar una salsa” mutuamente. “Eva a mí es una chica que me gusta, me parece una chica inteligente, guapa y un amor. Pero bueno, creo que tontea con los demás también así que yo me pongo aquí y si quiere venir pues estaré aquí” , comentaba Jokin de la posible futura relación. ¿Entonces lo que está haciendo Eva es amor o estrategia?

Intimidad en la galería

“Hoy vas a dormir como un bebé”, le decía Eva a Jokin al verle relajarse por no tener que cocinar más en el reto del chocolate. “Sí, y espero que sea a tu lado”, le contestaba sin cortarse delante de sus compañeros. Los jueces se dieron cuenta de la situación y les comentaron que si querían mayor intimidad. Jokin les dijo que por él se iría directo a un reservado en ese mismo momento. “Ya empieza el amor en la casa de MasterChef. Me encanta”, comentaba Samantha. Pero, sin embargo, sus compañeros no se creen todo esto del todo. “Yo lo he hablado con él, le he dicho no te enamores, tonto. Porque para ella no sé si es entretenimiento o estrategia, no puedo poner la mano en el fuego. Y en cambio, él yo creo que se está pillando de verdad”, contaba Julia con total sinceridad. ¿Tú qué piensas de todo esto?