MasterChef 10 | Jokin y Eva se separan: la expulsión más dura

¡Nadie se esperaba algo así! La quinta expulsión de MasterChef 10 ha roto el corazón a más de uno, especialmente a Jokin. La de Eva ha sido una de las despedidas más difíciles de lo que va de programa. La valenciana lo tenía todo a su favor: el equipo ha viajado hasta su tierra, en plenas Fallas, cocinaba un menú que conocía muy bien y ha contado con el apoyo (¡y los besos!) de Jokin en todo momento, pero finalmente ha tenido que colgar el delantal.

¿Fue la primera prueba una premonición? Los aspirantes comenzaron el programa con una prueba en la que tenían que demostrar que "en pareja" se cocina mejor. Eva y Jokin decidieron hacerlo por separado. Y así han terminado también. Aún así, Jokin no pierda la esperanza de volver a verla: "Tú a la repesca, ¿vale?". Ella responde: "Obviamente, te voy a esperar". ¡Aquí hay amor del bueno!

Eva tampoco pierda el optimismo: "Me da pena y rabia que no se haya visto que se vea reflejado todo lo que llevo trabajado, pero no me desanimo, me gusta mucho la cocina, y aunque no lo podáis ver haré un plato de matricula", ha reconocido la quinta expulsada de MasterChef.

RESUMEN DEL PROGRAMA 5 DE MASTERCHEF 10

Anabel Alonso y Bibiana Fernández visitan a los aspirantes La complicidad en una cocina profesinal es muy importante y en la primera prueba de la noche se comprobó cómo estaban de compenetrados los aspirantes. Pero los primeros roces surgieron de inmediato cuando Samanta, Pepe y Jordi les dijeron que tenían que elegir a su compañero. Verónica y Adrián lo tenían claro, pero ¿qué pasaba con Jokin y Eva? La pareja del momento decidido ir por separado. "Con ella saltarína chispas", decía Jokin. 08.57 min ¿Qué aspirantes superan el test de compatibilidad? Mientras, Luismi mendigo un poco de amor: "¿Alguien me quiere?". Sin resultado. Nadie quería estar con él y su pareja terminó siendo la menos esperada: ¡Patricia! Claro que esto fue por puro descarte. "Como cuando era pequeño, siempre me elegían el último para el fútbol", dijo Luismi. ¿Qué aspirante de MasterChef sería tu amistad perfecta? RTVE.es Para amenizar las tensiones, las ex concursantes de MasterChef Celebrity, Bibiana Fernández y Anabel Alonso, la mítica pareja retales, regresaron para volver a los fogones y demostrar a los aspirantes que "la clave del éxito está en la diferencia". ¿Qué alimento odia el compañero? ¿Qué es lo primero que hace tu compañero al despertarse por las mañanas? Antes de la prueba de cocina, los concursantes tuvieron que enfrentarse a la prueba de parejas.

Primer plato fuerte con ¡premio doble! Esta vez no hubo sorpresas "amargas". Nada de expulsados en la primera prueba. Para motivar a los aspirantes, Jordi, Pepe y Samantha ofreceieron un doble premio por parte del restaurante MasterChef de Madrid: el plato ganador entraba en la carta durante toda la temporada y la mejor pareja tiene un contrato en prácticas durante tres meses en el restaurante. ¿Quienes fueron los ganadores? 03.09 min Verónica y Adrián brillan con el mejor plato de la noche Deslumbraron María y Teresa, que presentaron su "Amor a quemarropa". Estéticamente parecidos, aunque la maestra fue Teresa. Pero los ganadores fueron Verónica y Adrián con su "Amistad". "Creo que Adri es uno de los concursantes más fuertes del programa y hacemos un buen tandem para esos premios", decía Verónica al principio de la prueba. Especial atención para Luismi y Patricia que, pese a las diferencias lograron presentar su "Arroz nervioso"/ "Aquelarre de mar", un plato en el que Luismi brilló por encima de su compañera.

Un menú fallero y dos tramposos MasterChef tenía una cuenta pendiente con Valencia. Y qué mejor que celebrar la prueba de exteriores durante una tradición que se ha convertido en arte en la ciudad valenciana: ¡Las Fallas! En este programa, los aspirantes han cocinado entre el olor a polvora y el sonido de las tracas. Les ha acompañado uno de los grandes genios de la cocina valenciana, ganador de dos Soles Repsol: Vicente Patiño que les propuso un menú muy valenciano: escabeche de pipa de calaba con emulsión, un plato de caldereta y un arroz cremoso y, de postre, un cremosos de calabaza asada. Pero antes de arrancar la prueba, hemos descubierto a dos tramposos. David y Jokin apalabraron hacer arroz en la prueba por parejas, algo que estaba prohibido. "Hemos pecado de espabilados", dijo David. Esto les cargó con el castigo del delantal negro. En el equipo azul, capitaneado por Adrián, estaban Teresa, Patri, Julia, Maria Lo y Claudia. Mientras que el equipo rojo, capitaneado por Verónica, lo formaron David, Yannick, Luismi, Jokin y Eva.

¡¡El besazo de Jokin y Eva!! Fue el gran momentazo. Si para la anterior prueba decidieron ir por separado, en esta estuvieron muy unidos. Tanto que nos regalaron un besazo para enmarcar. "¡Cuánta alegría, cuánto beso, veo unas caras esplendorosas!", decía Jordi. Se rumoreaba que ambos habían tenido esa mañana un despertar de "traca" y "mascletá". 03.18 min El esperado beso de Eva y Jokin en MasterChef 10 Muy emotivo también fue el momento en el que Adrián se sinceró con Julia sobre la pelea que tuvo hace unos años y que le llevó a prisión: "lo he pasado muy mal, la vida en la cárcel es muy dura. En lo que más pensaba era mi madre. Me rapé el pelo para parecer más malote, pero ahora esto es lo que me ha salvado la vida". Adrián dijo que llevaba dos años con una pulsera telemática, pero que ahora está viviendo un sueño. 02.57 min La dura historia de Adrián de MasterChef 10

Adrián, la aútentica fallera mayor de MasterChef A pesar de que los dos equipos lograron sacar el menú adelante, es el equipo azul el que supera la prueba con más calidad y se asegura continuar una semana más en el concurso. El jurado quiso destacar el buen trabajo de Adrián y Yannick, del equipo rojo, logró respira aliviado cuando el equipo azul decidió indultarlo. MasterChef 10 | ¿Por qué destaca Verónica y qué consecuencias tiene? RTVE.es

La visita de Miri Pérez Cabrero La ex concursante de la quinta edición de MasterChef llegó para dar una sorpresa a los nuevos aspirantes. Actualmente, Miri trabaja en su nuevo proyecto de alimentos healthy. Desde que salió del concurso su vida ha estado llena de éxitos: "¡Qué fuerte es MasterChef que te cambia la vida! 03.09 min Miri habla de su relación con Jorge. ¿En qué punto está?

Con ella conocimos cuál sería el objetivo de la prueba eliminatoria. Detras de unas misteriosas cajas y bandejas había varios "alimentos en peligro de extinción". Los concursantes tenían 75 minutos para cocinarlos combinados y con diferentes técnicas. David y Verónica, que tenían el pin de la inmunidad, decidieron cocinar.