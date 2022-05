MasterChef 10 | Â¿Por quÃ© destaca VerÃ³nica y quÃ© consecuencias tiene?

Una semana más, uno de los platos de Verónica en MasterChef 10 ha sido destacado como uno de los mejores. En esta ocasión, el premio ha sido junto a Adrián. La pareja preparó una espectacular receta de merluza en dos salsas que les hizo ganar un increíble premio: un contrato en prácticas durante 3 meses en el Restaurante MasterChef. Pero, ¿por qué está destacando Verónica en esta décima edición? Lo analizamos.

Trabajadora incansable, Verónica llegó a MasterChef 10 después de probar suerte en la edición anterior, donde los jueces le negaron el delantal blanco y le recomendaron dar un paso más allá en su formación gastronómica. Y así lo hizo. Abandonó su trabajo y se dedicó en cuerpo y alma a la cocina, con la vista puesta en montar su propia empresa de delivery con la comida saludable como protagonista.

El esfuerzo tuvo premio y consiguió entrar en la décima edición. Y desde el primer día, sus elaboraciones son objeto de grandes críticas. Su trabajo, su disciplina, su organización y un esfuerzo incomiable en cada prueba, han colocado a Verónica como una de las favoritas de sus compañeros a ganar MasterChef 10. Como prueba, cabe recordar que uno de los tres pines de la inmunidad que repartieron los jueces en el programa anterior, está colgado del delantal de Verónica.

Pero no todo están siendo consecuencias positivas. Y es que los jueces, en la valoración de la prueba por equipos de Valencia, han destacado que en ocasiones ese exceso de seguridad en sí misma le puede jugar malas pasadas. "Creo que la confianza es muy importante", respondió Verónica a Jordi tras su veredicto. El juez catalán quiso ir más allá y, poniéndose como ejemplo, le dijo a la aspirante salmantina que "a veces tapamos las inseguridades con una falsa confianza".

"No te permites equivocarte"

Pepe Rodríguez quiso poner su granito de arena: "Crees que todo el mundo espera la excelencia de ti". Verónica, con lágrimas de impotencia en los ojos, se confesó: "El problema es que yo siempre quiero la excelencia en todo lo que hago". El chef de El Bohío dio con la tecla y de paso aconsejó a Verónica: "Nosotros triunfamos, pero también nos equivocamos. No te permites equivocarte y eso es lo que tienes que cambiar. Duda, equivócate y rectifica. Eso te dará experiencia". Verónica aceptó el veredicto y se dio cuenta de que MasterChef no solo le enseñará cosas en términos de cocina, si no que también le enseñará muchas cosas a nivel personal.

Esta actitud confiante de Verónica ha provocado en algún momento algún roce con diferentes compañeros, como por ejemplo con Yannick o con Claudia. Por destacar uno de esos momentos, recordamos la discusión con Claudia en la prueba de exterior anteriores donde sus compañeros aseguraron que "Verónica quiso hacer de capitana sin serlo". Lo que está claro es que MasterChef te enseña muchas cosas y Verónica, tras pasar por el programa, será mejor cocinera y mejor persona de lo que ya es.