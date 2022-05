Â¿QuiÃ©nes son las Spice Girls de MasterChef 10?

Spice up your life! Tras ser salvado al finalizar la prueba por equipos por sus compañeros, Yannick llegó a plató con una sonrisa y siendo consciente de que vuelve para subir a la galería. “Yannick tus compañeros te han salvado de vestir delantal negro, ¿por qué crees que lo han hecho?”, le decía Jordi Cruz al aspirante nada más comenzar la prueba de eliminación. “Pues yo creo que lo han hecho por amistad porque me llevo muy bien con… las Spice Girls como decimos”, le respondía Yannick. Jordi aprovechaba esto para preguntarle al aspirante quienes forman concretamente ese grupo y la respuesta estaba clara. “Las Spice somos María, Teresa, Claudia, Patricia y yo”, contestaba Yannick.

¿Quién es quién? Yannick / Emma Bunton Adorable, familiar amante de la repostería, de lo cute y con un arsenal de hits en solitario que todos deberíamos valorar. Sin lugar a duda, Yannick sería Emma Bunton en este reparto pop. Nadie como él podría liderar el espíritu de Baby Spice en las cocinas y la luz de ella. Además, es Emma es toda una todoterreno que ha sabido reinventarse y tener una buena madurez como artista. María Lo / Mel C Luchadora, guerrera, poderosa y llena de talento. María Lo no podía ser otra que Mel C, una de las Spice favoritas de los fans de la icónica banda británica. Desde que entró en MasterChef 10, María Lo ha demostrado estar en plena forma e ir a por todas. Además, está preparada para brillar en solitario y seguir creciendo con cada reto. ¡Menuda capacidad de aprendizaje! Teresa / Mel B Líder, fuerte, carismática. Teresa es sin lugar a duda esa Mel B que ha sabido consolidarse estupendamente como talent más allá de su pasado como Spice. Teresa está encontrando su camino en las cocinas, piensa reinventarse y demostrar que puede hacer mucho más de lo que la gente cree. ¡A por todas! Patricia / Geri Halliwell Inimitable, inigualable, sorprendente, auténtica. Patricia no podía ser otra que Ginger Spice y cuando menos te los esperes te acabará cantando "Mi chico latino" en mitad de las cocinas. Patricia no tiene filtros, está muy segura de lo que quiere hacer y no tiene miedo a volar por su cuenta y riesgo. ¿Lo conseguirá? Claudia / Victoria Beckham Amante de las tendencias, los buenos restaurantes y con mucho estilo. Por supuesto que Claudia es Victoria Beckham. ¿Tienes dudas? Pues eso es que no has visto bien los programas emitidos de MasterChef hasta ahora. Claudia es una reina de las cocinas, con carácter e independiente. Va a por todas, ¿conseguirá que le funcione la cocina mejor que a V sus singles en solitario?