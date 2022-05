Â¡Viva el amor! Jokin y Eva confirman su relaciÃ³n en MasterChef 10

Se acabaron las especulaciones. Tras semanas de acercamiento en las cocinas de MasterChef 10, Jokin y Eva han dado rienda suelta a su amor y confirman de manera oficial su relación. Y ha sido de una preciosa manera. Con las Fallas valencianas de fondo, Jokin y Eva compartieron equipo en la prueba de exteriores. Y ahí fue cuando la llama del amor no pudo ser contenida y se besaron delante de sus compañeros.

El beso no pasó desapercibido para los jueces y Jordi se acercó rápidamente al equipo rojo: "¿Qué me he perdido? Tenéis unas caras esplendorosas". Jokin y Eva no pudieron esconder su felicidad: "Estamos muy contentos". Y como buena presentadora de "La sección rosa de MasterChef", Samantha también quiso indagar: "Tenemos exclusiva". El aspirante vasco abrió su corazón: "Estoy muy bien con Eva, la quiero mucho".

La poesía de Luismi para los enamorados El bombero de MasterChef 10 quiso sumarse al precioso momento con unos versos compuestos para los enamorados. Luismi leyó primero la carta a Samantha y fue nuestra jurado la que transmitió la carta a Jokin y Eva. Esto decía el improvisado texto: "Me encanta cuando callas por el sonido ensordecedor de las Fallas / observar desde tu hombro tu cara de asombro / la fiesta de color, sonido, pasión y tu boca como colofón". Bombero, poeta y cocinero. Lo tiene todo. Jokin y Eva agradecieron la carta de la mejor manera posible, con un beso. 03.08 min Luismi, ha nacido un poeta Pero igual que Luismi apoyó totalmente la relación de Eva y Jokin desde el principio, otros aspirantes tuvieron más dudas e incluso aseguraron que por el lado de Eva podía existir algún tipo de estrategia. Este fue el caso de David, Julia y Claudia. Ahora bien, ya con la relación consolidada, David le preguntó a Eva si la pareja iba en serio. La valenciana no dudó y afirmó con contundencia: "Va en serio. Voy a hacer que te tragues tus palabras". La escena terminó en risas y alegría con Jokin levantando a Eva por las alturas. 03.21 min Jokin y Eva apuestan por su relación... pero David no tanto