Era el reencuentro más esperado de esta edición de MasterChef. La expulsión de Eva fue una de las más lacrimógenas. Dejó a Jokin destrozado, aunque con la esperanza de volver a ver a su chica en la repesca. Así ha sido. La exaspirante se lazó a los brazos del vasco, que la esperaba impaciente junto al resto de sus compañeros. Abrazos, besos y mucho pero que mucho amor. Así se podría resumir su reencuentro. "Me he quedado sin palabras, estoy muy contento", confesaba Jokin, aunque las palabras estaban de más. Solo había que ver su rostro, imposible borrar esa sonrisa.

Samantha no dudó en preguntarse por su relación. "Estaba taquicárdica perdida. Lo veo muy guapo. Le echo de menos", reconocía Eva. Lo cierto es que la valenciana confesaba estar "muy ilusionada". Lo suyo parece que va para largo. "Quero hacer muchas cosas con él, tengo muchos planes", aseguraba. Antes de iniciar la prueba, Jokin se acercó a su chica para desearle suerte y darle otro beso.

Los exaspirantes se jugaban mucho en la repesca. Todos querían una segunda oportunidad, pero solo uno podía conseguirlo. De hecho, Eva era una de las firmes candidatas, ya que su plato iba por muy buen camino. Pepe Rodríguez felicitó a la exaspirante por haber presentado "un muy buen postre". "Tu sopa de maíz estaba muy rica y el sorbete de piña muy bien hecho", aseguraban los jueces. De esta manera, Eva logró posicionarse entre los tres mejores. La pareja confesaba estar muy nerviosa por el veredicto.

04.25 min Patricia es la repescada de MasterChef 10

SIn embargo, el desenlace no fue el deseado, al menos, para la pareja, que ha tenido que volver a despedirse al final del programa al no conseguir Eva el delantal blanco. "Lo has hecho muy bien. Estoy muy orgulloso de ti", le decía Jokin mientras no dejaba de abrazar a su chica. "Estoy muy triste porque Eva no va a entrar, pero yo desde el principio dije que iba a venir a cocinar y este es el camino a seguir", aseguraba el vasco. ¿Se creerán ahora su relación el resto de aspirantes? Recordemos que David era el que más desconfiaba de Eva, a quien acusaba de estar haciendo una estrategia. Si te has perdido algún programa, recuerda que están todos disponible sen RTVE Play.