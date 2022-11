La expulsión de Isabelle Junot ha sido del todo inesperada. Era la favorita para ganar MasterChef Celebrity 7, pero en el último programa, el fallo técnico que cometió en la prueba de eliminación y el alto nivel demostrado por sus compañeros, la han apartado de su sueño. Decimos adiós a una de las concursantes más competitivas y más interesantes. Llegó al talent culinario siendo una desconocida (solo la conocíamos por haber sido portada de ¡Hola! en su boda) , y ahora Isabelle Junot, la Marquesa de Cubas, es toda una celebridad en España. Nos vamos a quedar con las ganas, como Pepe Rodríguez, de conocer en la final a su padre, Phillippe Junot. El gran galán que se casó con una princesa y que fue el dandi por excelencia de la Costa Azul en sus años dorados. Isabelle, la verdad, es que presume de familia moderna. Lo ha hecho en cada programa. Defiende la diversidad y el amor que ella siempre ha recibido en su casa.

En 1978 Carolina de Mónaco y Phillippe Junot se casaron en el Principado. Rainiero I y Grace Kelly no se opusieron, pero siempre supieron que esa unión estaba destinada al fracaso. A él no se le conocía ni oficio ni beneficio. La prensa de la época hablaba de Junot como un playboy que vivía la noche de discoteca en discoteca y se llegó a dudar de si era empresario y asesor financiero como él mismo aseguraba. El matrimonio duró poquísimo. No llegaron a celebrar el segundo aniversario..

Carolina de Mónaco y Philippe Junot el día de su boda ©GTRESONLINE Gtres

Cuando Mario Vaquerizo visitó el plató de MasterChef en esta edición, tuvo la oportunidad de trabajar mano a mano (literal) con Isabelle Junot y no dejó escapar la oportunidad y le preguntó, con su descaro característico, si conocía a Carolina de Mónaco. Ella, siempre correcta y natural zanjó con elegancia el tema: "No. No la conozco" y aseguró que todo entraba dentro de la normalidad: "Sí hombre, todo está bien. En la familia, siempre todo está bien."