Isabelle Junot es la gran revelación de MasterChef Celebrity 7. Las redes y Google reciben constantemente comentarios y preguntas sobre ella... Algunos supieron de su existencia el pasado mes de abril cuando su boda fue portada de la revista ¡Hola!. Junot se casó con Álvaro Falcó, Marqués de Cubas, y así Isabelle consiguió dos importantes hitos: ser marquesa consorte y ser prima (política) de Tamara Falcó. La celebración de su matrimonio fue todo un evento social de la jet, donde pudimos ver a muchísimos rostros famosos... Pero no vimos a ninguno de sus compañeros de MasterChef. En el último programa, la propia Isabelle ha explicado el motivo.

Los cocinados en exteriores dan pie a las confidencias. La cercanía física y el trabajo mécanico facilitan las conversaciones en confianza en las que vemos a los aspirantes contando aspectos que desconocíamos. Así, salió el tema de la boda de Isabelle.

Manu Baqueiro, Lorena Castell e Isabelle hablaban de las primeras impresiones que tuvieron al comprobar el casting. Lorena confesó que Junot le "daba pereza". Solo la conocía por la noticia de su enlace, y sin embargo, ahora cree que es una persona maravillosa: "Lugo la conocí y la amé". A Isabelle tampoco le cayó bien la presentadora de primeras, "me parecía la típica que lo sabe todo".

"Este programa junta perfiles tan diferentes, que a lo mejor, no nos hubiéramos conocido nunca. Me encanta no habérmelo perdido", reconocía Castell.

Manu Baqueiro, con el desparpajo que le caracteriza, lamentó no haberse cruzado con Isabelle solo unas semanas antes: "Me hubiese encantado conocerte antes para ir a tu boda". Isabelle se reía y también lo reconocía: "Bueno es que me hubiera encantado casarme después para invitaros a todos".