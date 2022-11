Isabelle Junot se está convirtiendo en una estrella gracias a MasterChef Celebrity. Es cierto que desde hace unos meses empezaba a ser conocida por aparecer en las revistas de crónica social. La hija de Philippe Junot se había casado con Álvaro Falcó, el primo de Tamara. Pero al verla en las cocinas del talent culinario, hemos descubierto a un 'personajazo' televisivo que tiene casi derecho a un programa propio. A saber: le encanta Camela (se sabe todas sus letras), es actriz y sabemos cuál fue su primera película y es marquesa.

¿Conoce Isabelle Junot a Carolina de Mónaco?

Ha tenido que venir Mario Vaquerizo, con su espontaneidad y desparpajo, para que alguien se atreva a sacar el tema del que todos queríamos hablar y conocer.

Mario Vaquerizo, Alaska, Bibiana Fernández, Pedro Almodóvar, Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover en el 'Baile de la rosa' cropper

Vaquerizo ha sido el invitado de esta semana a la primera prueba y le ha tocado participar en el reto de cocinar con Isabelle con un solo brazo cada uno, unidos por una chaquetilla gigante de chef. Tanta cercanía, ha dado paso a las confidencias. Así nos hemos enterado de que Mario no conocía personalmente a Junot, pero sí que la seguía en redes... Digamos que por una extraña razón: "Su papi fue obsesión en mi casa cuando se casó con Carolina. Yo es que tenía obsesión por los Grimaldi y el mejor sueño que se me concedió en la vida fue actuar para ellos en el 'Baile de la rosa' con las Nancys Rubias y con Fangoria. Al día siguiente Carolina me invitó a Palacio. Pero Olvido no quiso ir porque perdíamos el avión".

Ya que se había mencionado el nombre de la exmujer de su padre, había que aprovechar la oportunidad y Samantha Vallejo Nágera ha estado rapídisima, para eso es la encargada de llevar la sección rosa de MasterChef: "Isabelle, ¿tú conoces a Carolina de Mónaco?", se ha atrevido a indagar. "No. No la he conocido." Contestaba un poco cortada la Marquesa de Cubas.

"¿Pero se lleva bien con tu padre? ¿Todo está bien?", ha querido seguir Samantha. "Sí hombre, todo está bien. En la familia, siempre todo está bien."

Elegante, natural y resolutiva, Isabelle Junot ha demostrado una vez más que siempre está preparada para salir de cualquier situación comprometida. Además demuestra programa a programa que tiene carisma y que, a partir de ahora, vamos a tener que tenerla muy en cuenta. Junot ya no es un apellido que se asocie a la Costa Azul y a las discotecas de Mónaco. Es el apellido de, quién sabe, a lo mejor, la próxima MasterChef Celebrity.