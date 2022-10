Isabelle Junot, la marquesa por sorpresa como bien dice ella, está causando furor en MasterChef Celebrity 7. No sólo por cómo cocina, sino por su simpatía y manera de ser. Llegó al programa como una de las grandes desconocidas, y ahora tanto sus compañeros como los jueces la ven como una de las favoritas. Además de ser la mujer de Álvaro Falcó, marqués de Cubas, no sabíamos mucho de ella. Pero ahora que ha cogido experiencia entre fogones, y se ha soltado delante de las cámaras, la celebrity va contando poco a poco detalles de su vida personal.

Isabelle Junot en las cocinas de MasterChef Celebrity 7 RTVE.es / Javier Herraez

Marquesa por sorpresa: Isabelle Junot Aunque sea una rima fácil lo de marquesa por sorpresa, lo del marquesado lo veía venir. Isabelle ha entrado a formar parte de la nobleza española por matrimonio. Se casó en abril de 2022 con Álvaro Falcó, marqués de Cubas, y por ende es marquesa consorte. Un título que le ha cambiado la vida, y tal y como cuenta ella misma, hay ciertas cosas que no puede hacer como antes: “Más que famosa por sorpresa, soy más bien celebrity por sorpresa. Ha sido casarme y… Yo vivía una vida muy tranquila, yo estaba en casa, podía bajarme en pijama, sin maquillaje… y de repente pues... no. Ya no puedo. Ahora tengo que tener cuidado, tengo que estar todo el rato pendiente, tengo que mirar hacia atrás”. Isabelle Junot y Álvaro Falcó en la boda de Carlos Cortina y Carla Vega Penichet GTRES/ CRISTOBAL DUEÑAS

Una educación estricta Pero Isabelle no sólo habla de manías o de costumbres del marquesado, también ha recordado algunas de las normas que le dictaba su madre cuando era pequeña: “Ya no puedo dar besos en público. Pero eso nunca me han dejado ósea que… Mi madre me lo ha prohibido desde pequeña. Ella era la estricta, entonces los modales eran muy importantes”.