Pepe Barroso empezó en MasterChef Celebrity 7 como uno de los desconocidos de la edición, y ahora se ha convertido en uno de los grandes protagonistas. Ya sea por su manera de ser, su saber estar, su educación, o la paz con la que transmite las cosas, el modelo se ha ganado tanto a su publico como a sus compañeros. Y conforme pasan las semanas en el programa, le vamos conociendo más y más. En la última entrega, nos habló más de su vida privada: de su novia, de su hijo, de su propia infancia…

Se lo ha contado todo en ‘petit comité’ a Lorena Castell, que quería saber más de su vida. Le ha preguntado por su novia, Gara Arias, con la que acaba de formar una familia. “Mi chica y yo somos exactamente iguales. Nos conocimos a través de nuestra agencia”, contaba Pepe con una sonrisa en la cara.

“Llevamos un año y medio solo. Ella tenía novio en su momento, yo también. Luego cuando ya pasó un tiempo y yo me enteré que ya no lo tenía, y lo mismo en mi caso, tuvimos el primer contacto, nos vimos… y recuerdo que ella se iba a trabajar al día siguiente. La llevé al aeropuerto, la recogí, y de ahí nos fuimos el fin de semana fuera los dos. Desde entonces no nos hemos separado”. Así resumió Pepe su historia de amor en apenas unas palabras.

Su pareja Ara Garias Gara Arias es una modelo e influencer canaria de 26 años que trabaja en España y Francia, ha sido la imagen de algunas campañas de Bvlgari, y también ha colaborado con Eugenia Silva y en distintas firmas de moda. Hace unos meses, revelaron en exclusiva para la revista ¡Hola! que su embarazo fue por sorpresa, pero que estaban muy ilusionados. El bebé se llama Marco, nació el 29 de mayo, y según su padre, será el primero de muchos. “Queremos mínimo 2 o 3” asegura. “ Ver esta publicación en Instagram “ Una publicación compartida de GARA ARIAS (@gara.arias)“ “