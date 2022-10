Hasta el quinto programa de MasterChef Celebrity 7 habíamos visto a Pepe Barroso destacar por su tranquilidad, siendo un gran compañero y mediando en todos y cada uno de los conflictos. El modelo, siempre desde la prudencia, se ha pronunciado muchas veces en diferentes momentos. Y sin duda, es uno de los aspirantes más queridos por todos sus compañeros. Pero, a pesar de mantener la calma, en este último episodio, le hemos visto sacar su carácter y recriminarle a Norma Duval uno de sus comentarios. Pero ¿qué pasó? Aquí van todos los detalles.

El encontronazo de Pepe Barroso y Norma Duval

Norma Duval volvió a enfrentarse a Lorena Castell y María Escote. En esta ocasión, compartiendo equipo. La vedette se sintió atacada, pero no solo por la diseñadora y la presentadora. Norma enfocó el conflicto como algo generalizado y cuando Pepe Barroso quiso intervenir, la vedette pronunció una frase que sacó el carácter del modelo a relucir. “No, no, si tú también tienes lo tuyo”, le dijo Norma a Pepe cuando éste quiso intervenir.

A partir de aquí, y siempre sin levantar la voz y con muy buenos modales, el modelo le hizo saber a la vedette que no iba a tolerar ese tipo de comentarios hacia su persona: “Lo siento, pero ante ciertas cosas no puedo callarme. Yo siempre tengo respeto a todo el mundo, pero cuando me miran de arriba para abajo no tengo por qué aguantarlo”.