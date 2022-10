Esta vez ha sido Nico Abad el encargado de tirar de la lengua a uno de sus compañeros en MasterChef Celebrity. Su última víctima: Fernando Andina. Entre cocinado y cocinado, el presentador se ha interesado por la vida personal del actor. "Dime cuáles son tus prioridades", le pide Nico Abad. El aspirante tiene clara su respuesta: "Primero familia, después amigos y, por último, profesión. Mi mayor tesoro es mi familia y luego mis amigos. Yo no tengo hijos, yo no me he casado", justifica así Andina su respuesta. Nico Adab, ni corto ni perezoso, le contesta: "Porque no has querido".

Fernando Andina es el soltero de oro de la edición, eso no quiere decir que no esté abierto al amor. Todo lo contrario. En el programa le hemos visto tontear con Ofelia, incluso declararse a Patricia Conde. Aunque siempre ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos, se sabe que tuvo una relación con una modelo. Sin embargo, no ha pasado por el altar ni tampoco ha tenido hijos.

"Mira, te lo voy a decir. Mi expareja de muchos años se quedó embarazada y ha sido la única vez que estuve a punto, pero perdimos el bebé y se quedó un poco en el aire", confiesa Fernando Andina, sin dar muchos más detalles. A día de hoy, a sus 46 años, el actor no descarta formar una familia si encuentra a la persona indicada, aunque lo ve poco probable. ¿Cómo sería Fernando Andina como padre? Nico Abad ha tirado de imaginación: "Te vería muy flojito, consentidor". El aspirante le ha dado la razón. "Mi padre era muy rígido y muy exigente", reconoce.