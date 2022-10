Los conflictos se le acumulan a Norma Duval en MasterChef Celebrity 7. Si la semana pasada la vedette estuvo cerca de abandonar el programa por decisión propia tras discutir con Lorena Castell en la primera prueba de la noche, en este quinto episodio volvió a chocar con varios de sus compañeros. Entre ellos, la propia Lorena, María Escoté y Pepe Barroso.

El azar quiso que Norma Duval fuera la capitana del equipo rojo, formado por ella, María Escoté, Manu Baqueiro, Lorena Castell y Pepe Barroso. Los jueces bromearon con la vedette sobre la capitanía que se le venía por delante: “¿Estás preparada de verdad?”. Recordemos que Norma Duval, hasta el momento, es el talismán de la edición: nunca ha tenido que cocinar en la prueba de expulsión. En ese instante, varios de sus compañeros debatieron en alto si preferían ir o no con la vedette incluso sabiendo que podía ejercer de talismán.

Si cocinar por equipos con Norma es casi garantía de esquivar la prueba de expulsión, también es casi garantía de discusión. Bien lo saben Lorena Castell y María Escoté. Ambas ya habían tenido roces con la vedette, y en la visita al valle salado de Añana, en Álava, volvieron a chocar. El conflicto se desató con el vaciado de las patatas. Al freírlas quedaron crudas y Lorena advirtió que el problema estaba en que no las habían vaciado bien. Norma se lo tomó como algo personal y el conflicto estalló. Samantha se vio obligada a intervenir y le dijo a la vedette que sus compañeros “no lo estaban haciendo a posta, no te están atacando”. Pero Norma Duval no lo vio así: “Es un ataque generalizado”.

Ya en el emplatado fue María Escoté la que tuvo un encontronazo con Norma. La vedette aseguró que “en su equipo mandó mucha gente”. A lo que la diseñadora no se pudo contener: “Sí, menos mal que hemos mandado todos”. En ese momento, Norma puso el punto y final con una sentencia contundente: “Esta experiencia me ha superado”.