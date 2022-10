Siempre es difícil decir adiós, pero Fernando Andina lo ha hecho con una sonrisa. El actor ha servido una piña de repostería que se parecía más a una medusa -en palabras de Jordi Cruz- que al postre que pedían, convirtiéndose así en el quinto expulsado de MasterChef Celebrity 7. Fernando Andina se une así a Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa, Ruth Lorenzo y Patricia Conde. Además, ya tenemos una candidata para convertirse en la siguiente expulsada: Norma Duval. La vedette ha acabado con un delantal negro reservado para el próximo programa, una decisión que ha tomado María Escoté después de vivir una bronca tremenda durante la prueba por equipos.

Nico e Isabelle han estado a punto de llevarse el pin de la inmunidad, pero una veterana les ha arrebatado esa oportunidad. Los finalistas de las batallas, la primera prueba de la noche, han tenido que enfrentarse a María Lo. La ganadora de la última edición de MasterChef se ha impuesto con su postre, impidiendo que Nico e Isabelle se hicieran con el codiciado pin de la inmunidad. Una oportunidad perdida que probablemente habrían agradecido en la prueba de expulsión, en la que ambos han tenido que participar.

Llegan las batallas de MasterChef Celebrity En los momentos previos a la primera prueba hemos conocido una noticia inesperada: parece ser que Xavier Deltell, que tanto amor le ha profesado a María Zurita desde que empezó el programa, está ligando con una amiga de María, para sorpresa del resto de aspirantes. Más todavía se han sorprendido cuando se han enterado de cuál es su primer reto: las batallas. "No será ni un cocinado ni dos, sino tres los que debéis superar con éxito para ser los mejores en este reto", les ha explicado Pepe. Los protagonistas de los cocinados serán los cítricos, de todo tipo, de los limones a los pomelos, y tres variedades de aceite de oliva virgen extra: cornicabra, arbequina y aove picual. MasterChef Celebrity ¿Nuevo romance de Xavier Deltell con una amiga de Zurita? Ver ahora Corvina, jengibre, ají limo, cilantro, cebolla morada, boniato, choclo y cancha tostada son los ingredientes con los que han tenido que preparar ceviche, el plato escogido para la primera ronda. Pero ¿con qué cítrico y con qué aceite? Solo María Escoté ha logrado dar con la tecla del ceviche, al resto les ha faltado jugo o sal. La diseñadora se ha clasificado para la siguiente batalla, al igual que Isabelle Junot, Manu Baqueiro, Fernando Andina, María Zurita, Nico Abad y Lorena Castell, aunque porque el resto han cocinado peor el plato. Algo parecido ha pasado en la segunda ronda de la prueba. Con 15 minutos como tiempo de preparación, Nico Abad, Isabelle Junot y María Escoté han logrado cocinar un guacamole y, además, con la técnica, el uso del aceite. Aunque no llegó a hacer la técnica (y todo por no saber usar el microondas), Lorena Castell también ha pasado a la tercera batalla. ¿Cuál será la recompensa? MasterChef | Nico Abad empieza a ser favorito, ¿cómo ha pasado de 0 a 100? La cosa se ha complicado en la tercera ronda. ¿El plato? Un mini soufflé de naranja con helado de aceite de oliva virgen extra a la mandarina. Los aspirantes han tenido 40 minutos para intentar preparar lo que les han pedido y averiguar cómo se hace un helado. También ha habido tiempo para las quejas, y es que Lorena Castell ha acabado usando parte de las claras de María Escoté, que ha querido usarlas -erróneamente- para hacer el helado. Lorena y María no han conseguido llegar a lo que exigían los jueces y han tenido que subirse a la galería junto a sus compañeros. Nico e Isabelle se han quedado en las cocinas para enfrentarse a un último reto: luchar por el pin de la inmunidad. 02.31 min Lorena roba sin querer un ingrediente a María Escoté

María Lo arrebata el pin de la inmunidad a Nico e Isabelle Pero Nico e Isabelle no han sido los únicos que han cocinado en esta batalla final por el pin de la inmunidad. María Lo, ganadora de la décima edición de MasterChef, también se ha puesto manos a la obra. Los jueces ya les avisaron antes de comenzar: si ganase María Lo, ni Isabelle ni Nico recibirían el pin, aunque el segundo mejor sí podría donar los 4.000 euros. Florentino Fernández, duelista de MasterChef Celebrity 5, y Gonzalo Miró, ganador del pin de la inmunidad en aquella edición, se han quedado encargados de vigilarles durante el cocinado para que Pepe, Jordi y Samantha pudiesen catar a ciegas los platos. ¡Sorpresa en MasterChef! Dos celebrities se quedan sin pin de la inmunidad Isabelle y Nico se han puesto de acuerdo en los ingredientes de los que dispondrán para cocinar su plato libre, dulce por consenso y para gran sorpresa de María Lo. Pese a que la ganadora de la décima edición de MasterChef no estaba muy convencida de la decisión de Isabelle y Nico de preparar un dulce, ha sido ella, María Lo, quien se ha coronado como la mejor de todos gracias a un postre entre el brownie y el tiramisú. Nico, segundo del reto, se ha quedado sin pin de inmunidad, aunque ha podido donar los 4.000 euros a Apascide, Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera.

Xavier Deltell pone la sal a la prueba por equipos MasterChef ha trasladado sus cocinas al País Vasco para la prueba de exteriores. A 35 kilómetros de Vitoria se encuentra el valle salado de Añana, un espectacular paisaje blanco donde los aspirantes se han puesto en buena medida en manos del destino. Ha sido el azar -o, mejor dicho, Jordi Cruz sacando cucharas- el que ha decidido quién se pone al frente de los equipos esta noche. Norma Duval y Daniela Santiago han sido las agraciadas, pero ojo, porque las capitanas no han elegido a los integrantes de los equipos, sino que se ha vuelto a utilizar el mismo mecanismo. Norma Duval ha liderado así a Manu Baqueiro, Lorena Castell, María Escoté y Pepe Barroso, mientras que Isabelle Junot, María Zurita, Fernando Andina y Nico Abad han cocinado junto a Daniela. ¿Y Xavier Deltell? El humorista tiene un papel especial, el de sazonador, por lo que ha sido el encargado de sazonar los platos de ambos equipos. MasterChef: Xavier Deltell se olvida de María Zurita. ¿Tiene nueva novia? Edorta Lamo, chef de restaurante Arrea! con dos soles Repsol, ha elaborado el menú. Por elección de Nico Abad, el mejor de los aspirantes en las batallas, su equipo ha tenido que cocinar foie de sesos y patxaran y pase de paloma, petxuga, rillette y saúco. El de Norma, el equipo rojo, patata rota y trufada y, de postre, níspero y letxes.

Norma Duval protagoniza una nueva bronca Los equipos azul y rojo se han puesto manos a la obra, cada uno con sus dificultades. En el caso del primero, desplumar las palomas les ha resultado un arduo trabajo a los aspirantes, tiempo en el que Fernando ha compartido con Nico una dura experiencia: su exnovia estuvo embarazada, pero perdieron al bebé. Daniela deseaba ser capitana, ¿habrá conseguido estar a la altura del reto? El cocinado del equipo rojo, por su parte, ha estado marcado por el liderazgo de Norma, discutido por Lorena. Después de protagonizar una sonada bronca la semana pasada, era de esperar que su unión en esta prueba provocara choques, y así ha sido. Pero no solo Lorena se ha rebelado contra Norma, también el resto de sus compañeros, una situación que no le ha gustado nada a la vedette. MasterChef Celebrity 7 | ¿Todos contra Norma Duval o Norma Duval contra todos? Eso sí, han conseguido sacar todos los platos sin grandes problemas, no como el equipo azul, que ha tenido que servir medio seso para algunos comensales porque no han preparado suficientes y también rebautizar el segundo plato como pase de paloma con encebollado de guiso de paloma, ya que no se ajustaban al pase de paloma, petxuga, rillette y saúco que les habían pedido. 04.10 min Pepe Barroso se queja de la actitud de Norma Duval

El equipo rojo se salva pese a los enfrentamientos Con los nervios a flor de piel, Norma Duval ha acabado llorando tras servir todos los platos, afirmando sentirse "incómoda" y "muy mal". Precisamente el malestar del equipo rojo ha vuelto a salir a luz en el veredicto de los jueces, quienes, por otra parte, han dado el visto bueno al sazonador de MasterChef, Xavier Deltell, que continúa en las cocinas. Norma Duval se ha quejado de la situación vivida durante la prueba, afirmando que sus compañeros "se han rebelado desde el minuto cero" y que no han respetado que ella era la capitana, afirmaciones ante las que han protestado Lorena, María Escoté, Manu y Pepe Barroso. "Tú te sientes atacada todo el rato, Norma", le ha llegado a decir Lorena, mientras que Pepe le ha echado en cara haberle dicho "no, no, si tú también tienes lo tuyo". "He hecho muy mal la capitanía, ya está", ha acabado zanjando Norma. MasterChef deja un programa tan tenso que hasta Pepe Barroso estalla Pese a todo, el equipo rojo ha sido el mejor de la noche. El equipo liderado por Daniela, aunque han trabajado juntos, lo han hecho con errores, desde presentar una versión libre del segundo plato hasta limpiar mal las palomas. Norma ha recibido la noticia entre lágrimas –"tenía mis dudas hoy", ha asegurado-, mientras que María Escoté ha sido la mejor del equipo rojo. Daniela Santiago, Isabelle Junot, María Zurita, Fernando Andina y Nico Abad tendrán que colgarse el delantal negro.

María Escoté deja en la cuerda floja a Norma Duval Parece que los malos rollos de la prueba de exteriores han quedado aparcados en el valle salado de Añana. Las chicas del equipo rojo y Daniela han reaparecido en las cocinas de MasterChef Celebrity vestidas de María Escoté, mostrando que han pasado página. Norma ha reconocido ser muy sensible, mientras que Pepe ha tenido unas palabras tajantes para ella: "A mí el victimismo no me gusta. Yo creo que eres una persona que tiene que ser lo último menos víctima, porque todos te queremos, te apoyamos y te defendemos muchísimo". Lorena también da por acabada la discusión: "En el cocinado hubo mucho fuego y las cosas que molestan hay que decirlas en el momento, pero es verdad que luego hay que ser compañeros y hay que vivir". María Escoté, la mejor de la prueba de exteriores, ha podido salvar a Daniela, aunque su delantal negro ha ido a parar a otra persona, Norma. La vedette no ha tenido que bajar al foso y enfrentarse a la prueba de expulsión, pero sí lo tendrá que hacer la semana que viene. ¿Le explotó un pecho a Ana Obregón en un avión? Norma Duval lo aclara RTVE.es La prueba de expulsión de esta noche ha consistido en replicar un postre, una piña de repostería. El plato, según les ha explicado Santiago Segura, aspirante de MasterChef Celebrity 3, está formado por un bizcocho borracho en el centro rodeado de compota, mousse de chocolate blanco y lima y glaseado de chocolate blanco, con hojas de fondant. Para prepararlo les han dado 120 minutos y la receta, aunque con una gran dificultad: les han dado parte de los ingredientes que necesitan, pero las frutas han tenido que elegirlas ellos. Además, a ciegas, y es que están cubiertas con papel alimentario compostable. Han tenido que adivinar de qué frutas se trataban por forma, tamaño u olor.