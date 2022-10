“Estoy en shock”. Así empezó Patricia Conde su charla de despedida con Pepe Rodríguez. La cuarta expulsada de MasterChef Celebrity 7 atiende a RTVE.es y valora su sorpresiva salida, aunque asegura que “solo es un juego”. Además, la actriz y presentadora nos habla de sus futuros proyectos y de lo que disfruta cocinando para sus seres queridos.

PREGUNTA: ¿Cómo valoras tu paso por MasterChef Celebrity 7?

RESPUESTA: Siempre se me dio fatal valorar mi trabajo, pero valoro el haberme enfrentado a algo desconocido por completo para mí como es este tipo de formatos. Ha sido una experiencia nueva para mí donde he descubierto a gente maravillosa.

Soy tímida y reservada, nunca he fingido ser algo que no soy porque no sé hacerlo. He conocido gente a la que admiro muchísimo como Steve Carell y Kristen Wiig y son personas normales que en su día a día no van comportándose como lo hacen los personajes que interpretan en las películas.

A mí me pasa exactamente lo mismo, y solo puedo estar agradecida, ya que mi trabajo como actriz lo he ejecutado muy bien en los últimos 23 años. No es lo mismo hacer un talent show donde se te pide ser tú misma a un trabajo de ficción.

P: ¿Pediste consejo a algún amigo/compañero antes de entrar? Como por ejemplo a Miki Nadal

R: (Risas) Hablé mucho con Miki al principio porque no entendía nada, pero me dio muchas claves…

P: Vimos a compañeras tuyas muy afectadas tras tu salida, como Zurita o Daniela Santiago. ¿Te llevas algún amigo de MasterChef Celebrity?

Lo que más me afectó fue ver las caras de mis compañeros, porque yo pensaba “eh chicos, es un juego… no lloréis”. Pero es verdad que cuando alguien a quien aprecias se va lo pasas mal porque compartimos muchas horas juntos fuera de cámara y los viajes y las largas esperas no son lo mismo. Tengo un grupo de amigos genial con los que salgo a comer de vez en cuando y sí, lo serán para siempre.

P: En tu despedida le dijiste a Pepe una preciosa frase que ya queda para la historia del programa: "Unas veces se gana y otras se aprende". ¿Es una máxima que aplicas también en tu día a día?

R: Bueno, creo que de eso trata la vida. Yo me considero una mujer muy afortunada porque en absolutamente todo lo que considero importante, he ganado siempre. Por eso no me puedo quejar.

Mi máxima siempre ha sido ‘Gratitud, Aceptación y Paciencia’. Estoy muy agradecida al programa por la oportunidad y al público porque hay miles de desconocidos que me brindan su apoyo y su cariño y eso es sobrecogedor. Estoy flipando con todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo. Por eso hay que tener ‘Gratitud’.

Luego, ‘Aceptación’ porque es uno de los secretos de la vida para anclarte a la tierra. Y Paciencia porque la vida es muy larga y muy bonita y a veces solo tienes que esperar sentado para que todo se ponga en su sitio.

P: ¿Vas a seguir cocinando mucho o vas a hacer un parón?

R: Nunca he dejado de cocinar, necesito alimentar a los míos (Risas). Seguiré tomando clases y pensaré en gags graciosos, situaciones divertidas y chistes que pueda hacer de cara a una hipotética repesca.

P: Dime 3 personajes históricos que sentarías en tu mesa para sorprenderles con una buena cena

R: ¿Para darles de cenar? ¿Yo? ¡Qué presión! (risas) Mejor me los llevaría a un buen restaurante. Al César lo que es del César. Yo no soy chef, soy actriz.

Quizá podría llevarme a Steve Carell, Kristen Wiig y Ricky Gervais y así hablar de lo tímidos y sensibles que somos y de por qué la gente piensa que somos como los personajes que interpretamos. Yo soy muy feliz cocinando para mi hijo, para mi familia y amigos… como siempre he hecho.

P: Cuéntanos qué proyectos profesionales futuros tienes

R: En breve empiezo el rodaje de una comedia muy divertida que me hace muchísima ilusión y tengo un proyecto de entretenimiento que se está cociendo ahora mismo.