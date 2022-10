"Soy puro fuego y a veces me enciendo", decía la semana pasada Norma Duval. La vedette ha protagonizado en lo que va de MasterChef Celebrity distintos desencuentros, tanto con Lorena Castell como con María Escoté, y este quinto programa no ha sido menos. Norma se ha puesto al frente del equipo rojo en la prueba de exteriores y sus miembros han acabado rebelándose contra su capitana entre reproches por la preparación de los platos. La bronca ha acabado con final feliz, y es que pese a los choques han sido los mejores de la prueba y se han asegurado la continuidad, pero con sabor agridulce para Norma. María Escoté le ha dado a ella un delantal negro, que lucirá en el próximo programa.

"Me haces un favor si me voy" , le ha pedido Norma a Samantha, una semana después de estar a punto de abandonar . "Me siento atacada completamente", le ha dicho. "Yo he dejado de sentirme integrada . Pienso, o siento por lo menos, que hay unos grupos más o menos organizados ya, y yo ya sobro aquí", ha explicado. Pepe Barroso tampoco se ha cortado: "Respeto a Norma y su carrera profesional por encima de todo, como persona no la juzgo, pero a mí la falta de humildad me molesta, el ego me molesta y sobre todo el victimismo. Es algo que yo no tolero. Considero que ha habido mucha hipocresía hoy por parte de Norma y a mí eso me ha decepcionado un poco, la verdad".

Norma Duval se ha estrenado como capitana en el valle salado de Añana. No ha sido ella la encargada de elegir a su equipo: el azar, caprichoso, la ha juntado con Manu Baqueiro, Lorena Castell, María Escoté y Pepe Barroso , una combinación que no ha tardado en volverse explosiva, y todo por unas patatas. Norma había encomendado a Lorena y María la preparación del postre, pero ambas han intervenido para señalar faltas a las patatas del otro plato. La situación ha hecho chocar a los miembros del equipo rojo durante toda la prueba. "No hemos venido a montar el pollo, lo que pasa es que a ti lo que te molesta es que cuando hay algo que está mal y te venimos a decir que está mal, a ti te molesta que lo digamos", le ha dicho Lorena después. "Si te quieres poner la corona de capitana, póntela", le ha acabado diciendo Norma.

Pepe Barroso explota

El malestar no ha concluido con la presentación de los platos, sino que se ha extendido hasta la posterior valoración de los jueces. "Se han rebelado desde el minuto cero. Yo soy hija, hermana, sobrina, prima de militares y yo soy una persona que cuando alguien tiene la capitanía la respeto y hoy a mí una gran parte no me ha respetado la capitanía", se ha quejado Norma Duval, mientras Lorena ha protestado: "Tú te sientes atacada todo el rato, Norma". "Tú no escuchas y una cosa que tú te has enterado fenomenal del cocinado, nos lo has explicado fenomenal, pero tú a la hora de ejecutar, no lo ejecutas bien", ha afirmado la presentadora.

Pese a los reproches, Norma ha querido destacar que "en ningún momento ha habido falta de respeto por parte de nadie", pero Pepe Barroso no ha estado de acuerdo. "Yo no levanto la voz, no dejo en evidencia a nadie, pero a mí ha habido un comentario que no me ha molado un pelo", ha apuntado el modelo. Se ha referido entonces a un momento de la prueba en el que ha levantado la voz, dirigiéndose a Norma, pero en alto para que le escucharan todos. "Estabas tú a mi lado, me has pedido que hablara más bajito, he hablado más bajito y te lo he dicho a ti. Te he dicho 'Norma, da igual, vamos a esforzarnos, a sacar los platos adelante'. Y yo lo que he recibido por tu parte ha sido, por lo bajini, un 'no, no, si tú también tienes lo tuyo'. Y yo lo siento, pero hay ciertas cosas que no tengo por qué callarme", ha explotado Pepe, aunque con su tranquilidad característica.

Lorena y Pepe no han sido los únicos en protestar por la actitud de Norma. "Me duele que digas desde el principio que estamos en contra de que seas capitana. Yo sé lo fastidiado que es ser capitán", le ha asegurado Manu Baqueiro. "Me parece injusto que digas que Deltell ha sido el mejor cuando tu equipo no hemos parado de trabajar", ha apuntado María Escoté. "He hecho muy mal la capitanía, ya está", ha zanjado Norma. Pese a todo, el equipo rojo ha sido el mejor de la prueba de exteriores, asegurando su continuidad y convencidos de que no habría más sobresaltos. Estaban equivocados.