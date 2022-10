En el programa anterior de MasterChef Celebrity 7, María Zurita quiso poner punto final a su relación con Xavier Deltell. A pesar de ello, el humorista hizo un último intento por reconquistar el corazón de María y se ofreció a quedarse el delantal negro de la empresaria. Pero ni con esas logró recuperar la relación. Ahora Xavier mira al futuro… ¿con nueva novia? Lo analizamos.

Al comienzo del programa, Xavier Deltell comentó con María Escoté la posibilidad de que María Zurita fuera expulsada antes de la repesca. Y el comentario llegó a oídos de la empresaria. “¿Ya me quieres echar?”, preguntó Zurita. Pero la bomba llegó a continuación. “Entre esto y que está ligando con una amiga mía… ¡Contenta me tiene!” La reacción de los compañeros no se hizo esperar. Samantha Vallejo-Nágera quiso saber más y nos terminamos enterando de que esa amiga de María Zurita es vecina de Xavier y que ¡entró a su casa en camisón! “Somos solo amigos”, dijo Deltell. María Escoté no daba crédito y llena de asombro le dijo a Xavier que se había convertido en todo un ligón.

El humorista pasó a explicar la situación y contó que su televisor se configuró en francés y que la vecina, curiosamente también llamada María, se ofreció para echarle una mano con la tele. Lo que “dejó impactado” a Deltell fue que esa mujer era muy amiga de Zurita. De hecho, la empresaria tuvo dudas sobre su argumento sobre la televisión: “Seguro que la configuraste tú en francés”.