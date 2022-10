A su llegada a MasterChef Celebrity 7, Nico Abad confesó el secreto del éxito que le había transmitido su amigo y colega Juanma Castaño: “Siempre penúltimo”. Y hasta la fecha, el periodista deportivo lo había seguido casi al pie de la letra. En múltiples ocasiones le habíamos visto en la cuerda floja. Pero la prueba de las batallas lo ha cambiado todo.

Primero un ceviche, luego guacamole, posteriormente suflé de naranja y para terminar un tiramisú. Así fue el paso a paso de Nico Abad en las batallas de MasterChef Celebrity 7. El presentador fue avanzando ronda a ronda, hasta llegar a la lucha final por el pin de la inmunidad con Isabelle Junot y María Lo. La ganadora de MasterChef 10 presentó un postre delicioso y venció a Nico solo por 6 puntos. A pesar de que no se pudo llevar el pin de la inmunidad, el periodista venció a su compañera Isabelle Junot y ganó los 4.000 euros para donar. Nico anunció que dedicaría el dinero a Apascide, la Asociación Española de Familias con personas sordociegas.

Aunque Nico empezó la edición algo tímido, ya está perfectamente integrado y eso le hace ganar en confianza. Por eso, semana a semana evoluciona satisfactoriamente y está muy cerca de llegar al ecuador del programa. Si en este quinto programa ha disfrutado cocinando en cada una de las batallas, hace días se emocionó al recibir el aplauso de los jueces después de presentarles su espectacular receta de ramen.

Un orgullo para su hijo

Siempre se ha mostrado fuerte, pero en los momentos de bajón, Nico Abad piensa en su hijo para coger impulso y no decaer. En este último programa, el presentador nos ha desvelado cómo su hijo le manda la mayor de las fuerzas. “Cada semana que me salvo en MasterChef Celebrity 7, mi hijo me da una piedra”, afirmó el periodista. Y cada vez que necesita un empujón, saca del bolsillo las piedras y piensa en lo orgulloso que está su hijo de él.

En la última prueba de la noche, Nico esquivó la expulsión y lo primero que dijo es: “Ya estoy esperando la quinta piedra”. Desde luego que no hay mejor premio que ese, saber que una de las personas a las que más quieres en el mundo, siente semejante orgullo por todo lo que haces. ¡Grande, Nico!