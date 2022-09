Los aspirantes de MasterChef Celebrity ponen mucha pasión y cariño en los platos que cocinan. Algunas veces les salen bien y en otras ocasiones, tienen margen de mejora. Es lo que le ha ocurrido en el primer reto de la noche al periodista Nico Abad, con su intento de homenaje a Ona Carbonell a través de su “Montaña épica”. El aspirante no ha triunfado con su arroz con pescado, pero sí nos ha demostrado que aprecia y valora el gran esfuerzo deportivo de la nadadora Ona Carbonell.

De hecho, pocas veces hemos visto a un aspirante tan emocionado con la visita de un exparticipante de MasterChef. Tal es su admiración por Ona que incluso Nico ha besado el suelo que la nadadora ha pisado. “Ona Carbonell es una persona muy especial. Lo que hace Ona es alta cocina pero muy alta cocina en el deporte”, ha explicado el periodista deportivo. Sin duda, es la ganadora favorita de Nico Abad y guarda un muy buen recuerdo del duelo final en el que se impuso a la actriz Paz Vega. La preparación de su postre es recordada por Nico como “uno de los momentos más emocionantes” que ha visto en televisión. “Te aplaudo, te admiro y eso vale tanto como tus medallas, te lo juro”, ha subrayado Nico. “Creo que será la mejor final de la historia de MasterChef. No creo que haya ningún concursante capaz de cocinar como cocinó ella en esa final”, ha concluido.

Si bien este primer plato se ha quedado en un aprobado, Nico Abad ha logrado sacar adelante con éxito un ramen al que ha llamado “Flag to flag”. Su ramen tiene una historia detrás y, por supuesto, tiene que ver con el mundo de las motos. “Siempre se da la carrera, llueva o no llueva. Entonces es un plato que no hay problema que se moje”, ha explicado mientras vertía sobre él un caldo. El aspirante se ha ido viniendo arriba a medida que explicaba el plato y ha acabado gritando un “me gustan las motos”. “Hablando de motos… ¡boom!, me vengo arriba”, ha señalado mientras contagiaba su emoción a sus compañeros.

“Está rico tu plato de ramen, Nico”, ha confesado Jordi, a lo que Pepe ha añadido que está muy bueno y que, sobre todo, es “el ramen de Nico”, ya que el aspirante ha hecho su propia versión de este plato. Ante estas palabras, Nico no ha tardado en emocionarse. “Había hecho dos platos aquí y los dos estaban malos. El reto era hacer un plato y que me dijerais que esto estaba rico. Por fin un reto conseguido”, ha relatado. “Ya he cocinado algo rico y ahora voy a disfrutar”, ha añadido. ¡Qué bien que los aspirantes vean cómo, con esfuerzo, pueden lograr mejorar su destreza en la cocina!