MasterChef Celebrity, en directo: Xavier Deltell y Pepe Barroso se salvan de la prueba de expulsión

Isabelle, Patricia, Nico, Fernando y Eduardo han corrido al supermercado, pero no todos han elegido con la misma velocidad. Eduardo ha tardado mucho en decidir qué ingredientes coger, bloqueado por no encontrar alcaparras y pepinillos. Es el que menos tiempo dispondrá para cocinar su plato: 53 minutos . Desde la grada, Norma se ha mostrado preocupada por él. ¿Será tiempo suficiente?

¡Ni las invitadas han descansado! Ona y Carmina han estado ayudando a los aspirantes, pedaleando en la bici estática. María Escoté ha tenido problemas desde el principio: al principio del programa decía que sí se podía cocinar con tacones , pero MasterChef Celebrity le ha demostrado que no. Nada más empezar el tiempo de cocinado se ha ido a cambiar de zapatos, pero no ha sido el único obstáculo al que se ha enfrentado en la prueba… ¡Se le ha roto la cremallera del pantalón mientras estaba subida en la bici! Aunque les ha costado manejarse con la bicicleta y la electricidad, han conseguido superar el reto. ¿Qué les parecerán sus platos a los jueces?

Ona Carbonell y Carmina Barrios, invitadas estrella

Ni Ona Carbonell ni Carmina Barrios se han querido perder este reto. La ganadora de MasterChef Celebrity 3 y la semifinalista de la sexta edición han acudido como invitadas a las cocinas, donde la nadadora ha recibido además un regalo muy tierno por parte de los jueces: un pequeño delantal para el hijo que espera. Los aspirantes han descubierto lo que esconden las cajas misteriosas, con ingredientes como presa de cerdo, salmonete, puerro o patatas. Tendrán que cocinar el plato que quieran con los ingredientes disponibles que quieran. Eso sí, tendrán que pedalear para que su compañero pueda cocinar. ¡Trabajo en equipo!

Bicis estáticas en la primera prueba de la noche

Manu Baqueiro, ganador de la primera prueba del estreno de MasterChef Celebrity, ha aparecido con bastantes dedos vendados. ¿Qué le ha pasado? "Me lo estoy currando muchísimo, Pepe. Me he puesto a cortar, a cortar, a trabajar en ello…", ha asegurado el actor, pero Daniela Santiago no está muy convencida. ¿Y cómo va la relación de María Zurita y Xavier Deltell? Se comprometieron la semana pasada y todavía no hay anillo, pero María ya le ha dicho que a ella le encantan las alianzas catalanas. Desde luego, se nota el buen rollo entre los aspirantes.

Han tenido que demostrar su afinidad rápidamente, porque les han mandado hacer parejas para la primera prueba de la semana: Norma Duval y Eduardo Rosa, María Escoté y Manu Baqueiro, Lorena Castell y Daniela Santiago, Nico Abad y Fernando Andina, Patricia Conde y Pepe Barroso, Isabelle Junot y Ruth Lorenzo y, cómo no, María Zurita y Xavier Deltell. Aunque tendrán que trabajar en pareja, el cocinado será individual. Las bicicletas estáticas generarán la electricidad con la que cocinen: si pedalean, habrá electricidad en las cocinas. ¿Cómo se les dará esta mezcla de deporte y cocina?