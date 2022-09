MasterChef Celebrity 7 I La gran bronca de Jordi Cruz a Eduardo Rosa

Jordi Cruz no se corta y le dice a Eduardo Rosa que ha creado uno de los peores platos de la historia de MasterChef. El aspirante no solo desperdició un montón de ingredientes generando elaboraciones que no sirvieron para nada. Además, el plató que presentó frente al jurado fue el peor de ellos por ir corriendo y se llevó unas palabras muy duras por parte del jurado. ¡No le dejarón probar el plato ni a Ona Carbonell!

Esta vez, las cocinas contarán con nuevas máquinas: las bicicletas estáticas. El jurado propondrá una prueba sostenible a los aspirantes, ya que con ellas obtendrán la energía necesaria para trabajar, generándola ellos mismos con cada pedalada. En cada línea de cocina tendrán una, por lo que deberán turnarse. Aunque trabajarán en parejas, cocinarán de manera individual un plato libre que les defina. La ganadora de ‘MasterChef Celebrity 3’, Ona Carbonell, y la semifinalista de ‘MasterChef Celebrity 6’ Carmina Barrios les pondrán en forma y les meterán caña.