María Escoté es pequeña, pero tiene la energía y fuerza de un volcán. Habla deprisa, pero no pierde el hilo. La conocimos sobre la pasarela, un lugar que, con cada desfile, llevaba de color y fantasía. De la pasarela, saltó a la televisión y ha arrasado con soltura y naturalidad en Maestros de la costura, el talent show de moda de RTVE, formando parte del jurado junto a Palomo Spain y Lorenzo Caprile. Tres perfiles muy distintos que han enamorado al público. María Escoté se lo ha tomado muy en serio. "Yo pensaba ser más maja, pero resulta que soy muy exigente. Yo no tenía la sensaión de estar yendo a un talent show, yo estaba entrando en mi taller cada mañana, y yo en mi trabajo soy súper exigente. Soy una persona muy sociable, muy divertida y muy simpática, pero a la hora de hacer el programa he tenido la misma exigencia que tengo en mi trabajo", decía a RTVE.

El programa ha llegado a su fin y cierra cinco temporadas fabulosas. Pero la diseñadora sigue vinculada a RTVE y se lanza ahora a cocinar en MasterChef Celebrity, que celebra su séptima temporada con un casting de altura: Norma Duval, Ruth Lorenzo, Patricia Conde, Lorena Castell, Xavier Deltell, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr., Daniela Santiago, Nico Abab, Isabelle Junot y María Zurita.

María Escoté ha sido jurado de 'Mestros de la costura' en cinco temporadas GTRES RTVE

Hija de Ferrán Escoté El color y las texturas son importantes para María Escoté. Se nota que viene de una familia relacionada con el arte, exactamente con la pintura. Su padre, fallecido en 2019, era el pintor Ferrán Escoté, un artista que exprimió toda la paleta cromática para expresarse a través de sus trazos, destacando en la pintura de gran formato. La diseñadora ha heredado esa pasión por el color. En varias entrevistas ha revelado que cuando era adolescente era gótica, pero que siempre odió el color negro, pero poco a poco ha ido introduciéndolo en sus colecciones -resulta perfecto para contrastarlo con naranjas, rosas, rojos y verdes- y en su armario. Ella ha formado su propia familia y tiene dos niñas, Alabama y Lila, fruto de su relación con Iván Parlorio. Ellas le abrieron la puerta a la moda infantil, un sector en el que ha tenido un notable éxito.