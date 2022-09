Madrid es ahora la capital de la moda. Y lo celebra a lo grande, diversificando las propuestas, acciones, desfiles y eventos a lo largo de varios días. Entre los días 8 y 14 de septiembre, ha sido el turno de Madrid es Moda, una plataforma que va cogiendo fuerza y peso, adaptándose a las nuevas corrientes: conectando de una forma más directa con el público, reforzando su compromiso con la moda de autor y dando un espacio a los diseñadores, de todas las generaciones, para expresarse o mostrar su trabajo, sin tener en cuenta las temporadas. Todo un acierto. Nombres de veteranos como Roberto Verino comparten calendario con creadores tan interesantes como Carlota Barrera, Ernesto Naranjo, Juan Vidal, Leandro Cano y ManéMané, entre otros. Ahora la atención pasa a Ifema, donde se celebra la Mercedes-Benz Fashion Week, la principal pasarela de la moda española.

Esta edición, la número 76, es un mix de estilos y propuestas, con pocos nombres nuevos y notables ausencias, como las de Jorge Vázquez, Pertegaz, Dominnico, Devota&Lomba, Otrura y Brain&Beast. También hay regresos, como el de Ulises Mérida. Los desfiles podrán verse en RTVE, que es el medio oficial. La cadena se vuelca con la pasarela, tanto en sus informativos como en los programas de actualidad o los especializados, como Flash Moda y el portal de Tendencias de RTVE Digital.

Primero, los veteranos

El jueves 14 se dedica a la jornada OFF, los desfiles que se hacen fuera del recinto ferial. Rafael Urquizar es la novedad en un calendario que comparte con García Madrid, María Lafuente, Félix Ramiro, Roberto Verino (que hace doblete), Tete by Odette, Pilar Dalbat, Nicolás Montenegro y Paloma Suárez. Del jueves 15 al sábado 17 se celebra el ON, en el que comparten pasarela 21 diseñadores y firmas de distintas características, desde consagrados Teresa Helbig o Duyos, que celebra su 25 aniversario, a jóvenes como Jorge Redondo, de Redondo Brand, la firma que se llevó el premio a la mejor colección la edición anterior, y Álvaro Calafat, que se estrena en esta edición tras pasar por 080 Barcelona Fashion. Todos conforman un parcial retrato de la moda española, en una pasarela que cada vez apuesta más por las marcas, apoyando el lado empresarial, y menos por el diseñador de moda, esa figura creativa más ligada a la cultura que a la empresa.