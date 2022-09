En los últimos años, la reina Isabel II se ha mantenido fiel a su estilo, llevando casi todos los días el mismo look, cambiando tan solo las texturas y los colores, y muchos de ellos se los hacía el modisto Norman Hartnell. Él la vistió el día de su coronación, en 1953, y en 1961 le hizo un vestido para un evento oficial en Roma, una pieza muy especial que su nieta Beatriz lució en el día de su boda. La monarca tan solo rompía si propio protocolo en los eventos relevantes, como las recepciones reales a otros mandatarios, citas de gala o festividades importantes. En estos momentos echaba mano de sus fabulosos vestidos y sus imponentes joyas. Es curioso que alguien que desprecia las tendencias y huye de las modas sea un referente tan potente para la moda. Modistas y firmas de lujo ven en ella una fuente de inspiración, celebrando sus outfits: pasando el look desenfadado de Balmoral al más regio y sofisticado. Hoy todo el mundo de la moda llora a su majestad. Hemos visto su rostro estampado en camisetas, editoriales de moda que recreaban el estilo 'queen' -como la que hizo el gran Outumuro para El País- y colecciones que reinterpretaban su peculiar armario. Hoy, modelos como Naomi Campbell, diseñadores como John Galliano y firmas tan 'british' como Burberry lloran su muerte.

"Fin de una era. Su majestad, la reina, hiciste un gran servicio durante toda la vida, un trabajo sin igual. Envío mis condolencias a toda la familia real. Fue esposa, madre, abuela y bisabuela, pero sobre todo una reina. Descanse en paz, majestad", dice la modelo británica Naomi Campbell. "El icono definitivo en todos los sentidos. Fuerza, poder, gracia y estilo, el reinado de Su Majestad no tuvo precedentes, y ella vivirá en nuestros corazones y mentes para siempre", dice el diseñador Michael Kors. "Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II", dice la casa Gucci, que valora su dignidad, fuerza y esperanza. "Nuestras más sinceras condolencias están con la Familia Real y todos aquellos que la querían en todo el mundo". "Estamos profundamente entristecidos por la muerte de Su Majestad la Reina. Nos unimos a la Familia Real en luto por su pérdida", escribe la casa Burberry.

Para el Vogue británico se va el gran icono, una mujer inspiradora y fuerte que representa otro tipo de feminidad. "Mientras la nación llora a su monarca más antiguo, que celebró 70 años en el trono a principios de este año, Vogue retraca la notable vida de la realeza que hace historia". "Dios salve a la reina. Descanse en paz Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Una reina de corazones y la matriarca de Gran Bretaña. Ha criado generaciones de ciudadanos británicos con su firme lema de 'Mantén la calma y sigue y nunca te quejes, nunca expliques'. Reinó durante 70 años con un sentido del deber hacia su papel como reina que sostuvo al Reino Unido junto en los momentos más difíciles. El mundo te llora, pero vaya legado has dejado", dice la top model Karen Elson.

"La MONARCA BRITÁNICA más larga sirviendo. Nuestra maravillosa REINA simbolizó lo mejor de Gran Bretaña. SIEMPRE con GRACIA Y DIGNIDAD sin igual. SU MAJESTAD era la CARA de nuestro país y siempre hemos estado tan ORGULLOSOS de ella. Su Majestad siempre tendrá un lugar especial en NUESTROS CORAZONES. Siempre la he amado y respetado, desde cuando era un niño en Inglaterra. Su Majestad la Reina Isabel dedicó toda su vida al servicio de su gente y países... 56 países y 2.5 mil millones de personas. Nuestros pensamientos están con su familia", escribe el diseñador Nei Barrett. El zapatero español Manolo Blahnik lleva décadas afincado en Londres y se despide así de la reina de su país de adopción. Nuestras más sinceras condolencias están con Su Majestad el Rey Carlos III y la Familia Real en este triste momento. Descanse en paz".

Mensajes para Isabel II desde todos los rincones

No solo los diseñadores británicos se despiden de su reina, las condolencias llegan también desde París, Milán y Madrid, las capitales de la moda. "Has sido parte de mis sueños, parte de mi imaginación, la Reina de mi infancia y Te quedarás PARA SIEMPRE! Fuiste el Más Grande y siempre lo serás", dice el diseñador italiano Fausto Puglisi. "Descansa en paz, Majestad, estarás en nuestros corazones para siempre y siempre has sido una inspiración para nosotros", añade el francés Hervé Moreau. "Hemos perdido a una de las mujeres más grandes del mundo. Su Majestad la Reina Isabel II nos mostró cómo vivir nuestras vidas. Ella vivió con gracia, fortaleza, trabajo duro, lealtad y bondad. Ella fue una inspiración para todos nosotros. Envío mis profundas y personales condolencias al rey Carlos III y a toda la familia real", dice Donatella Versace.Naty Abascal, otro tipo de reina, le dice adiós con estas palabras. "Dios salve a la reina, descanse en paz reina Isabel. Fue un increíble ejemplo de mujer".

Otro de los mensajes que se puede leer en redes sociales es de Victoria Beckham. "Hoy es un día muy triste no solo para nuestro país sino para todo el mundo. Estoy profundamente triste por la muerte de nuestra querida Monarca, Su Majestad la Reina. Ella será recordada por su firme lealtad y servicio y mis pensamientos están con la familia real en este momento increíblemente triste". La moda, la música, el cine, la televisión, el arte... Desde todos los ámbitos de la cultura llegan palabras de dolor por la muerte de la reina Isabel II y mensajes de cariño para su familia. Comienza una nueva era, y todos saludan ya, con reverencia, a Carlos III.