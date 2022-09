Parece mentira que alguien pueda burlar la supuestamente inquebrantable seguridad del Palacio de Buckingham, solo un hombre lo ha conseguido. No solo eso, el intruso pudo colarse en el dormitorio de la reina Isabel II, recientemente falleida. Su nombre es Michael Fagan y su insólita historia podría inspirar el guion de cualquier película. Todo ocurrió la mañana del 9 de julio de 1982. Sobre las siete de la mañana, mientras la monara seguía durmiendo, un hombre entraba en su cuarto, pero ¿con qué intención? Michael Fagan era un artista que no pasaba por su mejor momento a causa de la crisis económica que estaba atravesando Reino Unido. Cuando se coló en el palacio, ya contaba con un historial de antecedentes, la mayoría por robo. Además, su mujer acababa de abandonarle y se había llevado a sus cuatro hijos. Borracho, decidió entrar en Buckingham para pedirle cuentas a la máxima autoridad del país. Primero tuvo que saltar la verja, después colarse por una ventana abierta. Tuvo que trepar por una tubería en un muro de cuatro metros para lograrlo. Guiándose por los cuadros, consiguió encontrar el dormitorio de Isabel II.

Hizo saltar las alarmas, pero los guardias pensaron que el sistema estaba defectuoso y acabaron apagándolo. Aunque pueda parecer lo contrario, no fue algo premeditado, Michael Fagan no había trazado un plan para alcanzar su objetivo. Con la mano llena de sangre, sujetando un cenicero roto, pensó en cortarse las venas delante de la Reina, que se despertó estupefacta. "¿Qué estás haciendo aquí?", le preguntó, según las propias declaraciones de Fagan. Su intención no era hacerle daño. De hecho, la monarca consiquió mantener la calma y mantuvieron una conversación de unos diez minutos en la que el intruso, sentado en la esquina de su cama, se dedicó a contarle sus problemas.

La reina pudo salir de la habitación para avisar a seguridad cuando Fagan le pidió un cigarrillo. Fue un lacayo llamado Paul Whybrew el que acudió en su ayuda y logró calmar al joven y que luego se convertiría en uno de los hombres de confianza de Isabel II. Lo más sorprendente es que no era la primera vez que se colaba en las inmediaciones. Un mes antes, Michael Fagan se paseó por palacio y se bebió una botella de vino que encontró mientras ojeaba las obras de arte.

Michael Fagan no entró en prisión, ya que por entonces el allanamiento de morada no estaba tipificado como un delito criminal. En su lugar, las autoridades le llevaron a un centro psiquiátrico, donde permaneció durante varios meses. Aquella hazaña le convirtió en toda una celebridad, hasta el punto de publicar una versión punk del clásico "God Save The Queen" con la banda The Bollock Brothers. Michael Fagan volvió a tener problemas con la justicia años después, cuando fue acusado de agredir físicamente a un policía. Consiquió librarse de la cárcel tras su aventura por el Palacio de Buckingham, pero no tuvo la misma suerte cuando le pillaron trapicheando con drogas.

En el momento que asaltó el hogar de la Reina, tenía 32 años. Ahora Michael Fagan tiene 72 y su salud no es la mejor. Tuvo que superar el coronavirus y después sufrió un ataque al corazón.