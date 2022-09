El mundo de la moda llora la muerte de su gran icono. Victoria Beckham también habla de ella con admiración y respeto, y destaca de ella su "firme lealtad", además de enviarle sus condolencias a la Familia Real: "Hoy es un día muy triste para el mundo entero. Lamento profundamente el fallecimiento de nuestra querida monarca, Su Majestad la Reina. Será recordada por su firme lealtad y servicio y mis pensamientos están con la familia real en este momento".

“Today is a very sad day for the entire world. I’m deeply saddened by the passing of our beloved Monarch, Her Majesty The Queen. She will be remembered for her steadfast loyalty and service and my thoughts are with the royal family at this time. pic.twitter.com/ObZSKqNaNy“