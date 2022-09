Mick Jagger, líder de su eterno rival, los Rolling Stones, ha dedicado unas palabras a la memoria de una reina que había sido una presencia constante "durante toda (su) vida". "Cuando era niña, recuerdo ver los aspectos más destacados de su matrimonio en la televisión. La recuerdo como una mujer joven y hermosa, que se convirtió en la amada abuela de la nación", ha escrito en Twitter.

“For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK“