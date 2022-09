La muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, este jueves ha dado comienzo a un minucioso plan elaborado al dedillo: un protocolo que comenzó a gestarse en la década de los 60.

Bajo el nombre en clave ‘Operation London Bridge’ (Operación Puente de Londres), el operativo recoge los pasos a seguir en los 10 días posteriores al fallecimiento de la monarca más longeva de la historia del país, a la espera de que la Casa Real británia vaya confirmando oficialmente cada uno de los puntos.

“The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W“