El funeral de Estado de la reina Isabel II será el 19 de septiembre en la Abadía de Westminster

El funeral de Estado por la reina Isabel II de Inglaterra, que murió el jueves a los 96 años de edad, se celebrará el próximo lunes 19 de septiembre a las 11:00 hora local (10:00 GMT) en la Abadía de Westminster de Londres, según ha confirmado este sábado en un comunicado la Casa Real británica.

“The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.“