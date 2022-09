Las campanas repican por Isabel II. Mientras el famoso Big Ben doblaba sus campanas, el ataúd de la monarca ha realizado su viaje final a través de Londres. Desde la Abadía de Westminster, a lo largo de Horse Guards, por el Mall hasta Wellington Arch, la procesión ha tenido como uno de los momentos más destacados su paso frente al Palacio de Buckingham.

“As Big Ben tolled, Her Majesty The Queen’s coffin made its final journey through London.From Westminster Abbey, along Horse Guards, down the Mall to Wellington Arch, the Procession included detachments from British and Commonwealth Armed Forces. pic.twitter.com/JYb4BZFeGZ“