El azar ha hecho que en apenas diez días hayan muerto Mijaíl Gorbachov y la reina Isabel II. Al primero ya hacía tiempo que se lo daba por muerto, a la segunda el lema Duty first (el deber, ante todo) hizo que la viéramos ejercer sus deberes constitucionales hasta 48 horas antes del anuncio de su muerte, la doble recepción, despedida del primer ministro Boris Johnson y bienvenida a su sustituta, Liz Truss.

En la foto oficial, la única imagen que trasciende de ese acto, vimos una reina menguada físicamente y con una mano ennegrecida, la típica mano de persona mayor que ha tenido abierta una vía intravenosa hasta poco antes.

Esa foto, el hecho de que se mantuviera en su residencia de verano y no se viera capaz de hacer los 1.600 kilómetros que significan ir y volver de Londres, puso a todas las redacciones y cancillerías en alerta. Ese último acto oficial y su muerte son, menos de dos semanas después, ya historia. Historia del siglo XX.

Fallecidos De Gaulle, Kohl, Mitterrand, Pertini, Delors…y ahora, en apenas diez días, Gorbachov e Isabel II, se cierra el siglo XX occidental político, una o varias generaciones de mandatarios nacidos entre guerras europeas, que sufrieron la Segunda Guerra Mundial y les tocó gestionar la Europa de la segunda mitad del siglo XX.

Queda sólo, en los Estados Unidos, el incombustible Henry Kissinger, que a pesar de su influencia, no llegó a presidente. Sus memorias, publicadas o no, son la historia de Occidente post-segunda guerra mundial.

Podríamos decir que durante esos 70 años de reinado la sociedad en general, no sólo la británica, ha pasado de la credulidad por defecto, a la incredulidad y el desapego.

Demográficamente, es muy distinto al que era en 1952 cuando Isabel con 25 años accedió al trono. Al coronarla ya no era Emperatriz de la India, pero el Imperio Británico seguía teniendo colonias o protectorados importantes, sobre todo en África. Bajo su reinado se independizaron, por ejemplo , Kenia, Nigeria, Uganda, Sudán , Egipto, Kuwait, Catar, Malta, Chipre o Jamaica.

Lutos, fastos y crisis

Londres tiene, según los últimos datos, casi nueve millones de habitantes que viven distribuidos en distritos que funcionan como una agrupación de pueblos.

Nueve millones de personas, en una de las capitales más cosmopolitas del mundo, junto con Nueva York, convierten en osadía hablar en singular, atribuirle a la ciudad una única categoría y un único sentimiento. Es de cajón. No digamos ya tomar una parte de Londres por el todo del Reino Unido, 67 millones de habitantes, de Greenwich a Cardiff, Glasgow o Derry.

Sin salir del centro turístico y del transporte público, los días inmediatos a la muerte de la reina una veía la ciudad de siempre. Con las obras, bullicio y el ir y venir frenético de quien pierde el último metro o el cercanías. Los teatros,

abiertos y con colas para entrar, los pubs y restaurantes, como siempre, y por el Támesis los barcos-discoteca no dejaron de navegar con los altavoces a tope al caer la tarde.

¿Señales de luto? Sí, también: personas vestidas de negro que, supones, trabajan en organismos públicos o vinculados a la Casa Real; sobrias fotos de la reina con un simple (1926- 2022), principalmente en grandes establecimientos, tiendas de ONGs vinculadas a la Corona o algunos pubs, muy dados a la heráldica real en sus nomenclaturas.

Una sala de juegos recuerda a la reina Isabel II Anna Bosch

Algunas tiendas de ropa, no todas, sacaron al escaparate vestimentas de luto para quien lo necesitara. ¿Luto o negocio? ¿Por qué no ambas cosas? ¿Respeto a la reina? Sin duda. ¿Fervor monárquico? Menos que décadas atrás. Y los fastos, sean de celebración cuando hay boda real o de luto, en este caso, no pueden ocultar una sociedad en una crisis multidimensional.

Crisis económica empezando por el precio al que se pondrá la energía a partir de octubre, crisis de los servicios públicos, sobre todo, de su querida sanidad pública, crisis identitaria que puede llevar a romper el "Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte".

Ese es el título oficial del país y esa es la preocupación de Carlos III, a juzgar por sus primeras visitas antes de enterrar a la madre: Escocia e Irlanda del Norte.