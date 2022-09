Como parte de la operación policial, las autoridades han instado a los ciudadanos a limitar el transporte, ya que se registrarán incidencias en el tráfico a lo largo de la jornada por el corte de las calles del centro de la ciudad entre el Palacio de Buckingham, Green Park y St James's Park.

A esto se suma el cierre de tres estaciones de metro –Westminster, St James's Park y Hyde Park Corner–, mientras que la de Green Park tan solo permitirá transbordos y salidas de los usuarios entre las 10 y las 20 horas.

Además, se han establecido 36 kilómetros de vallas para ayudar a controlar las aglomeraciones durante el cortejo fúnebre, que llevará el féretro hasta el arco de Wellington para que desde allí emprenda un último viaje al castillo de Windsor, a 35 kilómetros al oeste de la ciudad.

Durante el primer tramo del trayecto, las fuerzas de seguridad dispondrán de un millar de policías para seguir el cortejo, mientras que de camino al castillo de Windsor el número ascenderá a los 1.300 agentes de servicio.

Por otro lado, se ha prohibido temporalmente el vuelo de drones sobre el centro de Londres, y el aeropuerto de Heathrow ha suspendido decenas de vuelos para que el ruido de los aviones no perturbe el servicio fúnebre.

“The Civil Aviation Authority have placed airspace restrictions across central London following the death of Her Majesty, until the evening of 19 September.



The restrictions apply to all drone flying.



Please do not fly a drone in London. https://t.co/rngy27Mr82“