Tras un periplo de diez días por Escocia e Inglaterra, el cuerpo de Isabel II ha recibido su último adiós público este lunes en la abadía de Westminster, un lugar cargado de historia y simbolismo para la monarquía británica. Allí reposan los restos de decenas de reyes desde que en 1066 fuera sepultado Eduardo I, se han celebrado las coronaciones y multitudinarios funerales que siguen en la memoria colectiva de Reino Unido, como el de Diana de Gales.

El templo está, además, profundamente ligado a la vida de la reina. Fue el lugar donde se celebró su boda con el príncipe Felipe en 1947, donde tuvo lugar el funeral de su padre en 1952, el último sepelio de un rey británico, al que ella acudió desde Kenia, recién proclamada reina con 25 años. Un año después, también en Westminster, fue coronada en la primera ceremonia de este tipo televisada.

Westminster, en el centro de Londres, no solo es un espacio fundamental para la casa real, sino que es también el corazón del poder político británico. A apenas unos metros de la iglesia gótica se encuentra Westminster Hall, el edificio más antiguo del Parlamento, y donde se instalará la capilla ardiente de Isabel II durante cuatro días, las 24 horas al día.

Durante ese periodo han acudido cerca de 750.000 personas a despedirse de la reina, y las colas para acceder a este edificio del siglo XI han durado más de 12 horas, según estimación de los medios británicos. Para el funeral, que ha tenido lugar una vez los restos de la reina han sido trasladados solemnemente del Parlamento a la abadía este lunes por la mañana, la Policía británica ha preparado la mayor operación de seguridad de su historia.

El precedente del masivo funeral de Diana, más emotivo y menos sobrio

Debido a la longevidad de la reina, que ha muerto a los 96 años, hay que remontarse a 1965 para encontrar el último funeral de Estado celebrado en el país. Fue el de Winston Churchill, el primer ministro encumbrado a héroe por su papel en la Segunda Guerra Mundial, quien también fue velado en Westminster Hall.

Pero fue el funeral de Lady Di, en 1997, el evento masivo al que hay que retrotraerse para imaginar cómo será el sepelio de la monarca. La princesa de Gales no recibió un funeral de Estado, pero fue recibida por cientos de miles de personas que se congregaron en Londres en un evento que marcó una época.

"Los británicos siempre han sido poco dados a manifestar sus sentimientos. Con la muerte de Diana de Gales aquello cambió completamente, la gente lloraba por la calle, se abrazaba", cuenta Alejandro Martínez, que fue corresponsal de TVE en Londres entre 1996 y 1999 y cubrió aquel acontecimiento. "Pero me da la impresión de aquella emoción no está ocurriendo ahora. El sentimiento de dolor por la muerte de Diana no tiene parangón con lo de ahora", apunta.

También estaba viviendo desde el terreno el funeral Íñigo Gurruchaga, decano de los corresponsales españoles en Reino Unido. "En torno a la abadía estaba todo abarrotado completamente y se proyectaba el funeral en una pantalla gigante en Hyde Park. A diferencia de lo ocurrido con Diana, lo que está ocurriendo estos días es más organizado y más sobrio", recuerda. Tras la trágica muerte de la princesa, la capilla ardiente se instaló en el palacio de Saint James, cercano a Buckingham, pero la familia real tomó la polémica decisión de no acudir a Londres y permanecer en Balmoral, donde se encontraban en aquel momento.

Al interior de la abadía acudieron miembros de otras familias reales y mandatarios internacionales, aunque menos dirigentes de los que se esperan para el de Isabel II. Lo que marcó aquella ceremonia fue más bien lo que ocurría en el exterior, con los asistentes completamente volcados con la que era entonces "la persona más famosa del mundo, más incluso que Isabel II" y la icónica imagen de sus huérfanos, Guillermo y Enrique, recorriendo los cientos de ramos de flores y carteles que dejaron a las puertas del templo y a lo largo de todo el cortejo. Aquella muestra de cariño fue "espectacular", rememora Martínez: "Hasta mi hija, que vino a visitarme, puso una flor y un comentario".

"Quienes se estaban quejando frente al Palacio de Buckingham por el comportamiento de la familia, en cuanto vieron a los huérfanos llegar y mirar las flores, el sentimiento se volcó hacia la tristeza. Cambió completamente el talante de la masa", señala el corresponsal de medios como El Diario Vasco. "Es el momento de mayor intensidad y la mayor historia que he hecho en toda mi carrera", continúa. Aquel funeral culminó con otro momento mítico de la cultura popular: Elton John entonando Candle in the Wind, con una letra adaptada personalmente para Diana, mientras miles de personas lo seguían emocionadas en las pantallas gigantes.