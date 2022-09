En un anuncio inusual, el Palacio de Buckingham había publicado detalles de la ruta que iba a tomar el coche fúnebre desde el aeródromo de Northolt, al oeste de la capital británica, hasta la residencia real.

La filtración se produjo para que tantas personas como fuera posible tuvieran la oportunidad de ver el ataúd, especialmente con las colas que se esperan cuando se instale la capilla ardiente en Westminster.

Durante el cortejo fúnebre por las calles de Londres, el féretro, visible a través de unos cristales de metraquilato, ha recibido una ovación constante por parte de los ciudadanos que se acumulaban en las aceras e incluso en los carriles contrarios, deteniendo sus vehículos pese a la lluvia, en una imagen que quedará en el recuerdo de los británicos.

“People have abandoned their vehicles on the slip roads - an extraordinary sight. pic.twitter.com/IsEqVXyjqR“