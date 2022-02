Hace ya 70 años que Isabel II comenzó su reinado de forma inesperada. La muerte de su padre, Jorge VI, tras una larga enfermedad y la previa abdicación de su tío Eduardo VIII por amor a la divorciada Wallis Simpson, hicieron que en 1952 y con apenas 25 años tuviera que adoptar el papel de reina de Inglaterra. Concretamente, fue el día 6 de febrero cuando el entonces primer ministro Winston Churchill entonó el conocido ‘God save the Queen’.

Charles Powell, historiador y director del Real Instituto Elcano, destaca lo “excepcional” de su reinado, teniendo en cuenta “que no había nacido para ser reina” y, por tanto, no había sido preparada para ello. Un mandato que se ha convertido en el más longevo de Europa y que no solamente supuso un cambio para la vida de la joven Lilibeth, sino para toda una nación que dejaba atrás una época imperialista.

Lo que Isabel II no sabía entonces era que el golpe más fuerte todavía no había llegado. El matrimonio y posterior divorcio de Diana de Gales con el Príncipe Carlos fue desde el primer momento la comidilla internacional, algo que se incrementó después de que ella diera una entrevista para la BBC en 1995 destapando todas las intimidades de su relación y de la Familia Real Británica. Años después, su muerte en un accidente de tráfico y el inmediato silencio por parte de la reina de Inglaterra volvieron a poner todos los ojos sobre la Casa Real. Pero, como explica Tom Burns, unas palabras de Isabel II en cámara y un paseo junto al homenaje creado por los ciudadanos británicos hicieron que la población olvidara lo que habían considerado hasta entonces un desplante a la “princesa del pueblo”.

The show must go on

No se puede negar que un factor especialmente significativo de esta reina es su capacidad de seguir adelante sin importar las dificultades. ‘The show must go on’, que dirían los ingleses, es el lema que parece haber movido a Isabel II desde su juventud. En estos años ha conocido a 14 primeros ministros, rompiendo con la idea de que únicamente el partido conservador iba a ser capaz de proteger a la corona, ya que ha sobrevivido a cuatro laboristas. Y únicamente se conoce que haya tenido problemas con uno, concretamente con una mujer: Margaret Thatcher. El afán de proteger la Commonwealth por el que se ha movido siempre la Reina fue el motivo de ruptura con la primera ministra, a raíz del apoyo de esta última al apartheid de Sudáfrica. Y es que, a pesar de ser vista una institución menor para la mayoría de los británicos, Isabel II siempre ha considerado la Comunidad de Naciones un elemento a defender.

Además, en estos años la reina ha guiado a Inglaterra desde su pasado imperialista hasta convertirse en un país que, aunque no ha perdido su relevancia, detenta infinitamente menos poder que entonces. Y, como señala Marañón, “ha ayudado al pueblo británico a digerir una transición que todavía hoy sigue con el Brexit”.