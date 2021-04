El primer ministro británico, Boris Johnson, ha saludado a la reina Isabel II por su cumpleaños a través de Twitter: "Quisiera enviar mis calurosos deseos a su majestad la reina en su 95 cumpleaños. Siempre ha sentido la más alta admiración por su majestad y su servicio a este país y a la Commonwealth", ha escrito.

“I would like to send my warm wishes to Her Majesty The Queen on her 95th birthday.



I have always had the highest admiration for Her Majesty and her service to this country and the Commonwealth.



I am proud to serve as her Prime Minister.“