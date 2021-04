A falta de un día para la celebración del entierro de Felipe de Edimburgo, es imposible no acordarse de uno de los acontecimientos que marcaron a la Corona británica. Ya han pasado 23 años, pero aquella multitudinaria despedida que acaparó las calles de Londres y las televisiones de medio mundo sigue todavía muy presente en nuestra memoria. El funeral de Diana de Gales fue acorde al cariño y la admiración que el pueblo sentía por ella, tan improvisado como único. Suelos repletos de ramos de flores en su honor rodeaban los palacios de Buckingham y Kensington, mientras dos millones y medio de personas desconsoladas, que seguían en shock por la inesperada noticia de la muerte de la princesa, daban el último adiós a su último referente. Apenas había pasado una semana del fatídico accidente que acabó con su vida cuando vimos a sus dos hijos, Guillermo y Harry, cabizbajos y abrumados por el apoyo de la gente, caminar detrás del ataúd de su madre.

Entre el aislamiento y la histeria colectiva

La noticia también sorprendió a los Windsor, que al principio no supieron cómo abordar la situación. Se enteraron del fallecimiento de Lady Di cuando la reina disfrutaba de sus vacaciones estivales en Balmoral, junto al duque de Edimburgo, algunos de sus hijos y sus nietos. La familia real británica prefirió entonces aislarse y llevar el duelo en la más estricta intimidad. Las críticas hacia la Corona por su silencio y la histeria colectiva que provocó aquel acontecimiento forzaron a Isabel II a romper su silencio y viajar cinco días después al palacio de Buckingham, del que salió caminando junto a su marido para ver el mar de flores. "Era un ser excepcional. Yo la admiraba y respetaba por su energía y compromiso con los demás y especialmente por su devoción a sus dos hijos. Nadie que conociera a Diana la olvidará jamás", aseguró la reina en su primer discurso tras la muerte de Diana en un intento de cambiar su imagen tras su fría respuesta inicial. La duda entonces era si se celebraría o no un funeral de Estado. Este tipo de ceremonias están reservadas a miembros de la casa real con rangos de Majestad y a relevantes gobernantes del país. No existía protocolo para el entierro de una princesa del Reino Unido divorciada y madre del segundo y tercero heredero al trono.